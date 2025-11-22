LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Uno de los padres participa en el mural poniendo su mano. M.A.

El colegio Navarrete el Mudo se suma al 25N pintando el 'Mural de la Igualdad'

La actividad, desarrollada en 16 metros de longitud, ha contado con la participación de la ilustradora Raquel Marín y de varios profesores, alumnos y familiares

María Aguirre

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:34

Con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la comunidad educativa de Navarrete el Mudo ha realizado hoy una iniciativa -organizada por la Comisión de Igualdad de la AMPA y el apoyo del propio centro y el Ayuntamiento de Logroño- que ha consistido en pintar el 'Mural de la Igualdad' en un espacio de 16 metros de longitud. En él han podido verse ilustraciones que han surgido del alumnado en estos días previos, como una niña vestida de fútbol o un niño cuidando de un bebé. El significado, «romper los estereotipos y construir igualdad entre todos». Así lo ha definido Raquel Marín, ilustradora y miembro del AMPA.

Durante el día de hoy, desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, el patio del CEIP Navarrete el Mudo, y en concreto una de sus paredes, se ha convertido en el lienzo donde plasmar los bocetos definitivos inspirados de la lluvia de ideas y trabajos que los alumnos han desarrollado estas últimas semanas. «En ellos hablamos de roles, estereotipos, conciliación, corresponsabilidad y respeto», ha explicado Marín. Unos temas que los estudiantes de Primaria han trabajado a través de talleres, impartidos por la ilustradora, y los de Infantil con cuentos y dibujos.

Los bocetos del alumnado previos a las ilustraciones finales. M.A.
Uno de los padres se pinta la mano para plasmarla en el mural. M.A.
Zona de cuentacuentos, una de las actividades de esta jornada. M.A.

Las ilustraciones que se han dejado ver a lo largo de la jornada han sido un arcoíris «para representar la igualdad», una pizarra negra «donde el alumnado puede expresarse como quiera», unas manos con diferentes tonalidades de piel, una niña jugando al fútbol junto a un niño cuidando a un bebé «para romper estereotipos», y un árbol blanco sobre fondo morado con el mensaje 'No más violencia machista' en el tronco y las manos de todo aquel que ha participado en sus ramas. «Aquí van a aparecer nombres de mujeres importantes en La Rioja para visibilizarlas», ha señalado.

Una jornada para todos

Soraya Temiño, madre de Alejandro, un alumno de 1º de Primaria, ha señalado que «esta iniciativa es muy necesaria y bonita para darse cuenta de la lucha y de la igualdad». Algo en lo que también ha coincidido Víctor Salgado, padre de Blanca, también alumna de 1º de Primaria: «Está muy bien introducir el concepto de igualdad a los niños para que puedan ir concienciándose».

Sofía, que cursa 5º de Primaria, y que ha participado poniendo su mano en el árbol, también ha dicho que «esta actividad está muy bien y en el colegio luchamos para que haya respeto». Un concepto sobre el que ha girado esta jornada lúdica, que además ha contado con más actividades: talleres de banderines, de chapas, cuentacuentos y creación de frases para la igualdad como libertad, respeto, tolerancia, futuro y diversidad.

Una acción colectiva que ha tenido como objetivo sembrar y divulgar la igualdad, «un valor esencial», a través de un mural que perdurará en el tiempo y acompañará en el crecimiento de los niños y niñas de este centro educativo de Logroño.

