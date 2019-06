Colchón a medida para descansar Viernes, 21 junio 2019, 13:43

Logroño. Roberto Gutiérrez lleva treinta años trabajando en el sector del descanso y veinte al frente de The Comfort House, una tienda especializada en colchones, somieres y sillones. Situada en la confluencia de las calles Daniel Trevijano, Saturnino Ulargui y avenida de Portugal, es, junto a Supercolchón, el otro comercio de la firma Doctor Descanso, una referencia del sector en Logroño. Pero The Comfort House está «cada vez más enfocada al diseño de colchón y los sillones de relax, motorizados y de diseño», explica Roberto Gutiérrez. En este sentido destaca la tecnología de UNICBEB, una herramienta que propicia realizar a medida el colchón para el cliente.

Mediante un escáner UNICBEB toma sus medidas en la propia tienda al cliente y da forma a un colchón personalizado que propicia el descanso cuando dormimos. «Es casi imposible que no resulte de tu agrado porque se logra una mayor relajación de la columna vertebral y aumenta el riego sanguíneo», detalla Roberto. El sistema facilita que el colchón pueda estar unificado o dividido en dos zonas, diferenciando a dos personas y para cada una establece unos parámetros distintos, a medida. Un novedoso método de ocho bandas de muelles, más firmes o ligeros, dependiendo de la zona, regulan el cuerpo con cuatro niveles distintos para facilitar la relajación y el descanso.

El proyecto parte de los estudios realizados por la prestigiosa Clínica del Sueño del doctor Estivill en Barcelona y The Comfort House es una de las únicas diez tiendas en España que cuentan con esta máquina, que permite confeccionar un colchón que acoja a la persona como un guante permitiendo ya no sólo que duerma sino, también, que descanse a gusto. El colchón incorpora no sólo las necesidades morfológicas, también gustos personales, como «si eres friolero o no», por lo que resulta «maravilloso». «Cuando el colchón lo diseñamos para ti puede haber matices por cuestiones posturales, pero cuando te adaptas es imposible que no te guste», asegura Roberto, advirtiendo de que evita malas posturas. Además, se trata del colchón más económico de su categoría, por lo que «resulta mucho más barato que uno de menor precio puesto que este se adapta a dos personas», apunta Roberto, y es verdad, de alguna manera es como tener dos colchones en uno.

Por otra parte, The Comfort House también cuenta con sillones Theca Flexlux procedentes de Dinamarca y que también pueden ser personalizados. «Son sillones de líneas modernas y puras, con diseños nórdicos muy originales, con tapizados espectaculares, articulables, motorizados y con precios muy razonables», describe Roberto. En ellos la espalda siempre se mantiene recta. Y en ellos también es posible dormir, reclinándolos. Existen dieciséis modelos distintos con diferentes tipos de piel y madera. «Es para tener una pieza exclusiva en cualquier casa», subraya Roberto, quien ofrece financiación gratuita en tienda durante un año.