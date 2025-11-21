La Cocina Económica reconoce a la asociación Due Passi y a Carmen Carreras con sus Delantales Solidarios 2025 La entidad destaca la contribución de la asociación italo-riojana a la promoción de los valores solidarios y premia la labor de la voluntaria logroñesa en materia de seguridad alimentaria y como formadora de los usuarios

Nuria Alonso Logroño Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:11

La asociación Due Passi y la voluntaria Carmen Carrerras han recibido este viernes los Delantales Solidarios 2025 que otorga la Cocina Económica de Logroño en reconocimiento por la labor realizada y el compromiso con los fines solidarios que promueve la entidad.

En un acto arropado por numerosas autoridades, con la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago; la consejera de Salud, María Martín; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, entre otros, el presidente de la Cocina Económica de Logroño, Luis Álvarez, ha glosado la valía de las premiadas para, ha dicho, «reconocer todas esas contribuciones personales, espontáneas, sinceras y generosas que aportan nuestros queridos colaboradores y benefactores».

En la modalidad de entidades, la Cocina Económica ha distinguido a la Asociación Due Passi que, desde la difusión de la cultura italiana y la búsqueda de conexiones entre La Rioja y el país transalpino, ha mostrado un compromiso permanente con los fines de la entidad solidaria, destinando incluso algunos eventos a beneficio de la Cocina. De la mano de la asociación italo-riojana, los niños desfavorecidos que hacen uso del el alojamiento alternativo temporal 'Ricardo Rodríguez' han vivido la alegría y la ilusión, a través de figuras tan entrañables como la de la bruja Befana, que ha colmado de presentes a las familias que no pasan sus mejores momentos.

También se ha reconocido la labor altruista que, desde hace más de quince años, ha venido desarrollando la voluntaria de la Cocina Carmen Carreras Cortell, que se ha volcado en atender, mejorar y contribuir a que la Cocina Económica ofrezca sus servicios con la máxima seguridad alimentaria posible. Además, se ha dedicado durante años a impartir de forma desinteresada curos de manipulador de alimentos a los usuarios de la Cocina, un aspecto importante a la hora de acceder al mercado laboral.