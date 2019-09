Los coches regresan a Vara de Rey Juan Marín La céntrica calle logroñesa ha quedado reabierta al tráfico este jueves tras más de dos meses cerrada I. G. Logroño Jueves, 5 septiembre 2019, 14:06

Vara de Rey vuelve a tener coches. Han tardado más de dos meses en volver. Fue el pasado 1 de julio cuando la vía logroñesa quedó cortada al tráfico para acometer una obra que en un principio iba a durar aproximadamente diez meses. Pues bien, apenas dos después los vehículos han regresado a la zona.

La apertura se ha efectuado alrededor de las 13.00 horas y, a partir de ese momento, ya se han comenzado a ver vehículos por el lugar, aunque la zona no se encuentra tal y como estaba antes de la obras. No en vano, ya no se puede entrar desde Vara de Rey en dirección a la estación de autobuses, puesto que ese carril ya no existe, al igual que buena parte del túnel que quedó demolido antes de que se decidiera volver al proyecto inicial, es decir, sin túnel y con rotonda.

Tampoco están abiertos al tráfico los carriles centrales de la rotonda, aunque sí se puede acceder desde el lado oeste de Duques de Nájera a Vara de Rey en ambos sentidos. La circulación en Vara de Rey se permite, por su parte, en los sentidos norte y sur para satisfacción de algunos comerciantes de la zona. Un ejemplo es Vicente Jalón, quiosquero de Vara de Rey, quien afirma que lo acontecido en los últimos meses en la vía «ha sido de risa».

Jalón, así como hicieron otros comerciantes con anterioridad, afirma que el corte le ha supuesto un perjuicio para su negocio. «Nos han tenido más de dos meses con la calle cerrada y no ha servido de nada», dice. «Muchas de mis ventas venían de la gente que se paraba con el coche y, como no podían pasar, a todas esas personas las había perdido», añade. De este modo, no es de extrañar que el quiosquero asegure que prefería que abrieran la calle cuanto antes. «Yo creo que no tenían que habber tocado nada porque el tráfico era fluido y no había peligro de accidentes», remata.

En la zona, mientras, había cierta expectación por asistir a la reapertura del tráfico y también muchas dudas. «¿Al final va a haber túnel aquí o no?«, preguntaba una transeúnte a otra. »Nos van a volver locos con tantas obras«, respondía otro paseante. Todos ellos sólo tenían una certeza en la cabeza, que los coches habían regresado a Vara de Rey.