El parque del Iregua de Logroño, hacia lo salvaje

El parque del Iregua de Logroño es un universo en sí mismo en el que hasta ahora parecían mandar las urracas. En cambio, actualmente ... reina el abandono y el incumplimiento de normas, lo que acerca este entorno urbano a una selva. En verano, el alivio de las altas temperaturas que propicia el río invita a que las zonas verdes se llenen y el césped se convierta en unas piscinas gratuitas. Nada del otro mundo. Sin embargo, las obras de construcción del emisario del Bajo Iregua han propiciado que algunas de sus áreas se asalvajen con sensación de impunidad.

Hay quien accede al parque directamente en coche, como si el sendero peatonal fuera una carretera, cuando está prohibido el acceso a vehículos de motor, e incluso estaciona gratuitamente en medio del parque. También circulan patinetes eléctricos con dos ocupantes, velocidad superior a la permitida y sin guardar la distancia de seguridad con respecto a los peatones. Hasta tiendas de campaña se han instalado y han permanecido allí más de una semana, como si fuera un camping libre. Todo lo anterior son infracciones de las ordenanzas municipales. El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que se ha apercibido ya a dos personas por acampar, una el 9 de julio y otra la semana pasada, y que mantendrá la presencia de la Policía Local en la zona.

El amplio espacio del parque siempre ha propiciado imágenes singulares, desde personas jugando al golf, al fútbol y al voleibol hasta el Club Balonmano Logroño en plena pretemporada, un DJ en plena sesión, un ensayo de saxofón y clases de timbales, incluso gente que pasea a su gato, su hurón y un cetrero que vuela su águila. Tampoco es raro encontrarse en el mediodía de un domingo estival el bautizo de una iglesia evangélica, como si el Iregua fuera el río Jordán, donde se bautizó Jesús de Nazaret. Todo lo anterior son simpáticas curiosidades que el parque y sus habitantes (garzas, patos, ardillas, topos...) toleran, pero todo tiene un límite.

Una tienda de campaña, basura y desperfectos en el parque del Iregua de Logroño. D.M.A.

«Se cometen irregularidades»

Elena, vecina de Varea y habitual del parque, considera que «una de las peores cosas es que en la margen derecha hay tres alcantarillas de aguas fecales, una debajo del puente y otras dos más adelante, que cada vez que hay una tormenta se desbordan dejando el suelo totalmente cubierto de mierda y no se limpia». «Me parece insalubre y peligroso para la salud», opina Elena, quien señala la falta de civismo. «Yo he recogido botellas de cristal, latas de todo, platos y vasos desechables, restos de comida...», apunta.

Hay que añadir los vertidos que periódicamente se realizan al río Iregua. El año pasado el Consistorio logroñés informó de la apertura de dos expedientes sancionadores a sendas empresas del polígono industrial La Portalada por vertidos, considerados como una falta muy grave en base a la ordenanza de control de vertidos de aguas residuales. Y también cabe destacar que algunos de los daños de la última riada, ocurrida en marzo, aún no han sido reparados, mientras que los del temporal del pasado 12 de julio ya están arreglados en su mayoría. «Yo creo que nunca ha estado tan descuidado como este año», apunta Elena.

Alba, vecina de Los Lirios y usuaria del parque, expone que «las obras, si son por el bien del río, me parece bien, pero no sé hasta qué punto era necesario talar tantísimos árboles ni cuál es el propósito de semejante destrozo». Y Ana, igualmente vecina de Los Lirios, opina que «hay ciertos espacios donde se cometen irregularidades, se nota cierto abandono porque hay cosas que no deberían permitirse, cuando tenemos la suerte de poder disfrutar de esta zona de esparcimiento». «Los que tenemos perro muchas veces no sentimos perseguidos e increpados y, en cambio, este tipo de actos, si llamas a la Policía Local, no se toman medidas, cuando la gente hace un mal uso del parque, realizando actividades que no están permitidas», añade Ana.