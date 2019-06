«Lo tenemos claro y en mente; estamos viendo cómo abordarlo de la mejor forma» Kilian Cruz Kilian Cruz explica que se quiere conocer el 'modus operandi' municipal para dar respuesta de manera «más eficaz y efectiva» J. C. LOGROÑO. Domingo, 30 junio 2019, 22:30

Apuntado está. Y bien presente incluso durante la campaña electoral. Vamos, que no es un listado que pille por sorpresa a nadie. Ni a los más nuevos. El equipo de Gobierno municipal es consciente del listado de asuntos pendientes, es sabedor de que hay temas que llevan años sin resolverse y a los que habrá que ir dando respuesta. Y también que hay otros, polémicos, que no eran compartidos y sobre los que habrá que decidir.

«Lo tenemos perfectamente establecido, y para poder abordar bien todos esas cuestiones, pues no llevamos más que dos semanas, queremos conocer el 'modus operandi' de la casa y la opinión de los funcionarios y, por tanto, de los técnicos, lo que es muy importante para este equipo de Gobierno, para ponernos manos a la obra». Así lo explica Kilian Cruz, nuevo portavoz.

Cruz ha podido comprobar cómo ya estos primeros días no han sido pocos los ciudadanos que se han pasado por el Ayuntamiento para preguntar por tal o cual asunto. Y asegura tener claro que están ahí precisamente para eso. «Queremos hacer una especie de análisis DAFO (de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la propia Administración local para poder abordar de la mejor manera posible todo ese listado, que está perfectamente definido, conociendo mejor el terreno que pisamos», añade Cruz.

El propio portavoz reconoce que ya se han repasado todas las mociones aprobadas los pasados cuatro años y que no se han cumplido, y se irá viendo la forma de que se vayan materializando. «No se trata de llegar y hacer las cosas porque sí, pues hay procesos administrativos subyacentes que hay que conocer plenamente para no meter la pata... no podemos actuar con el corazón aunque en ocasiones te lo pida el cuerpo», dice quien recuerda que el listado «también se trabajó en precampaña y campaña electoral, está bien presente, y ahora hay que ser eficaz y efectivo a la hora de dar una respuesta, que se dará».

«A ver cómo vamos aterrizando, respiremos un poco y sepamos nuestra capacidad de acción a fin de encauzar todo lo pendiente, desde lo pequeño a lo grande, bien y de manera decidida», concluye Cruz en declaraciones a este periódico.