C's endurece su posición sobre los presupuestos logroñeses Julián San Martín, portavoz del grupo municipal C's, en una rueda de prensa. / Juan Marín San Martín afirma que de las seis condiciones exigidas por la formación naranja al Gobierno local solo considera cumplidas dos LA RIOJA Logroño Lunes, 3 diciembre 2018, 14:53

El Grupo Municipal Ciudadanos (C's) de Logroño solo considera cumplidas dos de sus seis exigencias para negociar los Presupuestos de 2019, con la licitación de la Pasarela de Los Lirios y la exposición del plan de viabilidad del Mercado de San Blas.

Así lo ha asegurado, Julián San Martín, el portavoz de este grupo municipal, en una rueda informativa, en la que también ha participado la concejala de esta formación política María Luisa Alonso; según informa Efe.

San Martín ha explicado que el pasado 7 de noviembre, C's presentó seis líneas rojas para sentarse a negociar los Presupuestos con el equipo de Gobierno local del PP, tras lo que se reunió con la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, y esta le dijo que «para ella estaban cumplidas las exigencias».

«Cualquiera que sepa leer sabe que no están cumplidas», ha resaltado este portavoz, quien ha añadido que en esta reunión le transmitió a Gamarra que, si no se ejecutan, no se podrían negociar las enmiendas de Cs, aunque se presentasen, como hicieron el pasado 17 de noviembre.

Ha indicado que el pasado día 30, la concejala de Hacienda, Mar San Martín, anunció que «estaban aceptadas las enmiendas» presentadas por Cs, pero ni se habían «hablado» más allá de una reunión entre esta concejala y Alonso realizada «por pura deferencia» en la que no se llegó a acuerdo.

Entre las seis exigencias presentadas se encuentran, ha proseguido, la licitación conjunta del proyecto y obra de la pasarela de Los Lirios en 2018 y la exposición pública del plan de viabilidad del Mercado de San Blas en diciembre de este año, que son las únicas que ha considerado cumplidas.

Ha señalado que también se incluían la firma del Convenio entre el Consistorio logroñés y la Junta de compensación de Ramblasque para construir un vial en Avenida de la Sierra, que «no está firmado».

Respecto a la petición de incluir las conclusiones del estudio del mapa no estratégico de ruido de ocio en el expediente de la Ordenanza de Terraras, ha resaltado que este informe no incluye las zonas acústicas saturadas, y «tiene que haberlas», tal y como piden los propios empresarios.

Otra línea roja era la licitación de las obras de remodelación del paseo de las 100 Tiendas en 2018, de las que la semana pasada les hicieron llegar un proyecto con «planos copiados» de una zona de Barcelona para licitarlo el presente mes, algo que «no es serio» porque «es un corta y pega».

La última exigencia, ha subrayado, era la apertura del Centro de Cultura del Rioja (CCR) con un presupuesto asignado en enero de 2019, y que, según les ha comunicado, se abrirá «como pronto» a finales de dicho año.

«Nosotros queremos que haya presupuestos, ellos son los que los tienen que tramitar, si son capaces de tramitar todas las exigencias, nos sentaremos a ver las enmiendas, pero si no se cumplen y no salen los presupuestos, no es por nosotros, la obligación es de ellos», ha apuntado.

Por su parte, Alonso ha asegurado que si Cs no tuviera intención de negociar no se habría sentado a hablar de las enmiendas a pesar de que no están cumplidos los seis requisitos.

«No estamos gobernando con ellos, estamos en la oposición, los tiempos han cambiado y si gobiernas en minoría deberías procurarte esos apoyos, y más cuando son tus últimos presupuestos», ha remarcado esta concejala, quien ha añadido que prorrogar los presupuestos, si se da el caso, «no es la debacle».

Ha precisado que estas exigencias «son cosas necesarias para el futuro inmediato de la ciudad», ya que, con el inicio en breve de las obras de Vara de Rey, va a ser necesario el vial de Avenida de la Sierra, y «no abrir el CCR puede suponer seguir aletargando Logroño».