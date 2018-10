Cs Logroño afirma que la educación infantil «gratuita» costará casi cinco millones de euros Julián San Martín que llevar a efecto el anuncio de Gamarra en el Debate sobre el Estado de la Ciudad supondría triplicar el presupuesto local de 'chiquibecas' LA RIOJA Miércoles, 24 octubre 2018, 12:48

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha asegurado que la educación infantil de primer ciclo «ni será gratuita ni universal» el próximo curso en la ciudad, porque eso supondría triplicar el presupuesto local de «chiquibecas» hasta casi 5 millones de euros.

En una rueda de prensa, San Martín ha aludido al anuncio que realizó la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, la semana pasada durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, cuando aseguró que la capital riojana sería la primera de España en tener educación gratis y universal en el tramo de cero a tres años.

El portavoz municipal de la formación naranja ha precisado que la educación infantil de primer ciclo no es obligatoria en España, por lo que no se puede considerar universal. Así, ha detallado que, en la actualidad, hay un total de 1.710 niños matriculados en centros de educación infantil públicos o privados de la ciudad, pero hay un total de 3.745 niños de entre cero y tres años empadronados en Logroño. Por lo tanto, ha constatado que solo van a la guardería el 45 por ciento de los niños en edad de hacerlo, y si fueran todos, no habría plazas suficientes en la ciudad.

La cuantía mínima de una ayuda municipal o «chiquibeca» es de 120 euros, pero el precio medio de una guardería (en horario de 9 a 17 horas con comida incluida) es de 400 euros, por lo que no se cubriría todo el precio, ni siquiera si el niño asiste al único centro de titularidad municipal, que cuesta 433 euros.

El Ayuntamiento de Logroño concede cada año unas 1.300 «chiquibecas», para lo que cuenta con una partida presupuestaria de 1,7 millones, pero sí llegase a toda la población infantil ese presupuesto aumentaría un 340%, ha calculado.

«Gamarra hace anuncios imposibles de cumplir», ha recalcado, pero además, se arroga competencias que no son municipales y convierte al Ayuntamiento en el «pagafantas» del Gobierno regional. Ha lamentado que la alcaldesa «solo ha conseguido confundir a las personas» con su anuncio, que ha calificado con «un globo sonda», por lo que ha indicado que «hay que tener cuidado con estas cosas». «Si Gamarra realmente quiere una educación universal y gratuita de cero a tres años, que esta medida se conciba como un derecho y se plasme en una Ley nacional, para que después el Gobierno riojano reciba la consiguiente financiación», ha concluido San Martín.