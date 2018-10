Ciudadanos no apoyará la norma de terrazas mientras no se estudie su impacto San Martín entiende que habrá que analizar si la superficie que se ocupa se ajusta al Plan General y también los efectos en materia de ruido M.J.L. Miércoles, 10 octubre 2018, 23:48

Logroño. El grupo municipal Ciudadanos no se plantea apoyar la ordenanza de terrazas hasta que no se calcule el impacto de la misma en las calles de la ciudad, tanto en superficie ocupada como en materia de ruido. El portavoz de esta formación, Julián San Martín, indicó que no se ha analizado si la aplicación de la norma se ajusta o no al Plan General, documento que incluye el porcentaje de espacio que puede ocuparse por estas instalaciones. Y también se fijó en que el plan no estratégico de ruido, el relacionado con el ocio, que finalmente el Gobierno local desechó, decía que de las 12 a las 3 de la madrugada veinte puntos de la ciudad estaban por encima de los decibelios permitidos al menos dos días de la semana.

«Antes de abordar una ordenanza particular, habrá que ir a solucionar lo que afecta al común de los logroñeses», argumentó, para recordar los problemas de salud que puede conllevar el ruido. «La ordenanza no se puede aprobar sin tener en cuenta el Plan General y sin tener en cuenta los objetivos de calidad acústica. Si queremos que la gente viva en el centro, habrá que observar esto», apuntó también.

El edil mencionó también que hoy hay convocada una reunión sobre terrazas a la que varias instancias ya han anunciado que no acudirán.