Las Cien Tiendas se convierte en pasarela con el primer desfile de moda Otoño-Invierno 2025

El próximo 11 de octubre, el Paseo de las Cien Tiendas de Logroño se transformará en una gran pasarela al aire libre con motivo del primer Desfile de Moda Otoño-Invierno 2025, una cita en la que diez comercios locales presentarán sus propuestas sobre un escenario instalado en la calle Calvo Sotelo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el director general de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás, han dado a conocer este martes los detalles del evento, que forma parte del plan de dinamización comercial desarrollado conjuntamente por ambas entidades, con una aportación municipal de 367.500 euros.

Sainz ha destacado que esta iniciativa «convertirá una de las zonas más emblemáticas de Logroño en un punto de encuentro para vecinos y visitantes» y ha subrayado su objetivo de «revitalizar las calles y poner en valor el comercio de proximidad».

El desfile contará con un cierre de lujo a cargo del diseñador riojano Hegoi de Francisco, formado en la ESDIR, que mostrará su colección masculina The Tube Edit, una propuesta que combina la elegancia clásica con un estilo actual influido por lo histórico y lo punk.

La moda seguirá presente en la agenda logroñesa una semana después: el 18 de octubre, la avenida de Portugal acogerá el Desfile CUCO 2025, dentro del mismo programa de impulso al comercio minorista y promoción del talento local.