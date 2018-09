El Centro de Emprendimiento se inaugurará el próximo mes

La puesta en marcha en octubre del Centro de Emprendimiento e Innovación Social, que comparte sede (segunda planta) con la Plataforma Smart Logroño fue uno los anuncios «fundamentales» realizados ayer por la alcaldesa para este trimestre. Un recurso que sumará a la ciudad «un espacio destinado al fomento del talento y las ideas de negocios, fundamentalmente de los más jóvenes, de la mano de laboratorios y lanzaderas de empleo», señaló la alcaldesa, que ayer escogió precisamente las nuevas instalaciones para su comparecencia en la que analizó las líneas políticas y los proyectos que marcarán el 'inicio' del curso municipal. Una intervención que no quiso concluir sin declarar la «aptitud que desde el Ayuntamiento se adoptará con proyectos que la ciudad espera y que parten de la decisión del Gobierno de España». Así recordó que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se remitió una carta al Ministerio de Fomento recordando los asuntos pendientes y solicitando un encuentro. «A fecha de hoy no tenemos cita y con Logroño no se juega», señaló la alcaldesa.