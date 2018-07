Las cenizas que quedan del fuego en Logroño Calle Cigüeña. El primer caso de esta temporada de fuegos urbanos fue en la calle Cigüeña. Pudo empezar en dos contenedores. Fue en la madrugada del día 10. :: / L.R. La mayoría de las pólizas prevén el incendio, pero también el vandalismo, si bien en este caso, en general, con coberturas de hasta 6.000 euros | Los afectados analizan ahora sus coberturas de seguros y los autores podrían afrontar cárcel MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Lunes, 30 julio 2018, 21:49

El fuego estival, hasta el momento, va siendo urbano en Logroño. Cada caso de incendio de los registrados este mes, algunos en aparcamientos subterráneos, tendrá sus circunstancias concretas, que está analizando la Policía Nacional, pero los hay que hacen pensar a los investigadores en cierta relación.

Y ya no es que uno se levante en medio de la noche sobresaltado porque el humo sube por la escalera o porque ve a los vecinos en la calle mientras su garaje se quema. Es que, desde ese instante, tiene problemas que resolver. ¿Qué ha de hacer una comunidad de vecinos cuando se encuentra el estacionamiento quemado? «No lo sabemos», señalan en un primer impulso desde la comunidad de Doce Ligero 20-22, que son los últimos en sumarse a la lista de damnificados de este mes.

Aunque pasos ya van dando. De entrada, uno tiene que seguir las pautas que le dan policías y bomberos, añaden. Eso es así. Aunque el incendio no haya afectado a la segunda planta, si no se puede bajar porque hay otro tipo de riesgos derivados de la electricidad y del agua, pues no se baja pese a la inquietud, días después, por saber cómo está el coche que se dejó aparcado aquella noche. Y, después conviene ir llamando a la administración de fincas y poner al corriente a las compañías de seguros, tanto de la comunidad como de los vehículos.

Estos días, en el aparcamiento de Doce Ligero han estado sacando los coches y realizando las primeras reparaciones de urgencia. Las dificultades con el abastecimiento de agua ya están solucionadas, si bien lo están con la ayuda de algunos depósitos.

Pero ahora tienen que arreglar el garaje porque, tal y como está, no cumple la normativa. Lo que costará se está evaluando. Además, a medida que se profundice pueden ir saliendo más cosas. Quizá pase un tiempo hasta que se pueda usar de nuevo. Cada vecino está resolviendo qué hacer con sus vehículos hasta entonces.

Los seguros

Desde el Colegio de Administradores de Fincas, su presidente, Constantino Pascual, señala que lo primero es dar parte al seguro de la comunidad. «Todos los seguros suelen tener cobertura por incendio, explosión, rayo...», apunta, para agregar que ahí irían los elementos del garaje, estructura, sistema eléctrico, pintura...

También podría haber cobertura por acto vandálico, cuenta Pascual. De entrada habría que presentar una denuncia, añade. En estos casos acostumbra a haber un tope de cobertura que suele ir desde los 3.000 euros a un máximo de 6.000, con lo que lo demás podría ir a cuenta de la comunidad.

En el caso de que se haya contratado contenido, el administrador de fincas apunta que, para los garajes, puede ser de escasa cuantía porque se viene a limitar a extintores, lámparas... Puede llegar a haber pólizas en los que se prevea la situación de inhabitabilidad de la instalación, aunque esto es mucho más frecuente en viviendas y con un límite de cobertura.

El seguro comunitario no responde por los bienes de los propietarios. Ahí cada uno tendrá que recurrir a su propia póliza y, según sea, se dará una situación u otra. Si los vehículos afectados son nuevos, lo normal es que posean seguro a todo riesgo. Esto ocurre, por lo general, en los dos o tres primeros años, cuenta la agente de seguros Pilar Beroiz. Después, los usuarios recurren a otros que suelen prever también 'a terceros', robo, incendio y lunas.

El incendio puede producirse en circulación y en reposo, pero el vandalismo es otra cosa. Las compañías, las pólizas... Cada caso tendrá sus peculiaridades.

El riesgo y la pena

Y ¿qué sucedería si al final se producen detenciones y el o los presuntos autores tienen que responder ante un juez? El abogado Jon Zabala señala que, si bien la última palabra al respecto la darían en el Palacio de la calle Murrieta, es determinante la consideración de riesgo para las personas que se observe.

Si se entiende que no ha existido, podría aplicarse el artículo 266 del Código Penal, que recoge un delito de daños con una pena de 1 a 3 años de prisión. Pero si efectivamente se estima que ha podido haber peligro, el artículo 351 del Código Penal habla de cárcel de 10 a 20 años, menos en función de la entidad del riesgo.

Pero hay más variables, destaca el letrado. Por ejemplo, ¿se podría considerar un delito continuado o verse cada caso por separado? A su entender, y dado que las situaciones se habrían dado en lugares y días diferentes, la última sería la opción adecuada; es decir, la de más de un delito y no uno único continuado.

Hay más factores. ¿Sería un único autor o varios? Está por ver. Pero si hablamos en plural, también podría incluirse el concepto de banda criminal. ¿Cuáles han sido los medios? ¿Un mechero, un explosivo...? Todo está en el aire y tendrá que determinarse un día, si hay detenciones. Eso sí, si en el futuro hay proceso judicial, allí se personarán las compañías de seguros para reclamar los daños, indicó también Zabala.