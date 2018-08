Ceniceros reitera que Escobar comparecerá «cuanto antes»

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, adelantó ayer que el consejero Conrado Escobar comparecerá «cuanto antes» en el Parlamento regional confiando en que pueda hacerlo a partir del 1 de septiembre. La declaración, recogida ayer por Efe, llega tras el anuncio de que el propio Escobar informará a petición propia sobre los dos contratos adjudicados a Aralia, así como de la no existencia de contratos con Gespol, ambas presuntamente implicadas en la trama 'Enredadera'. «Desde el Gobierno de La Rioja estamos trabajando para ver si alguna empresa más puede tener alguna relación contractual con el Ejecutivo, que tiene contratos con más de 1.800 firmas», explicó Ceniceros. Por su parte, Escobar quiso dejar claro que se facilitará toda la documentación que el Juzgado pueda requerir, pero «aún no han pedido nada desde sede judicial», y recalcó que no comparecerá en la comisión del Ayuntamiento de Logroño, porque el Gobierno de La Rioja se debe al control en sede parlamentaria, dentro de sus competencias.