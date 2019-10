Los árboles del San Pedro también fuman Un vecino de Logroño ha decidido colocar carteles en los árboles de la puerta del Hospital san Pedro para protestar por la cantidad de colillas de cigarro que se acumulan INÉS MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 9 octubre 2019, 13:51

Seis árboles, cientos de colillas y un comportamiento habitual. Es la entrada del Hospital San Pedro donde, según denuncia un vecino de Logroño y se puede ver en las fotos que acompañan a esta información, los alcorques están plagados de restos de cigarros.

«Llevo tiempo observando los árboles y veo que no prosperan, cosa que no me extraña con la cantidad de colillas que les están echando cada día«, así que Federico de Pablo, un comprometido ciudadano, ha decidido hacer algo al respecto y ha colocado mensajes para que los vean los fumadores que se acerquen al tronco. »He decidido colocar las diapositivas en 3 estupendas banderolas colgadas en sus árboles, a ver si se conciencian los fumadores«, explica. Mientras lo hacía, »sin esconderme«, varios fumadores se quedaron soprendidos y reconocieron »que tenía razón«, además de reirse del chiste que acompaña a la queja. »Por un lado de la pancarta está la queja y por el otro he puesto el chiste para que llame la atención y quitar un poco de hierro al asunto«, asegura.

Todo empezó un día que tenía cita en el Hospital y llegó pronto. «Me puse a pasear por la zona y me quedé perplejo, no podía creer que hubiera tantas colillas junto a los árboles«, explica, y añade que, según le contaron algunos trabajadores del centro hospitalario, se recogen cada día pero es un problema constante.

La protesta de este hombre no se va a quedar aquí, ya que asegura que va a trasladarla al Ayuntamiento incluyendo algunas propuestas, «como ceniceros con arenao agua... algo hay que hacer, porque si la gente no tiene dónde tirar las colillas, al final van al suelo», termina diciendo.