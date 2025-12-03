Cena navideña de los periodistas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

La sociedad gastronómica La Becada, ubicada en el edificio del siglo XVIII de la calle Santiago que fue hogar de los hermanos D'Elhuyar, acogió la cena de Navidad de los periodistas riojanos con su cuadro médico, un acto que sirvió de inicio a los actos que se celebrarán a lo largo de 2026 para conmemorar el 25 aniversario de la Casa de los Periodistas. La presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, recordó cómo la Casa de los Periodistas «nació de la osadía de un grupo de compañeros que, sin patrimonio ni grandes apoyos, decidió apostar por un lugar donde el pensamiento, la discrepancia y el encuentro tuvieran techo. Una casa abierta al oficio a pesar de las dificultades».