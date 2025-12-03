LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
F. DÍAZ

Cena navideña de los periodistas

La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

La sociedad gastronómica La Becada, ubicada en el edificio del siglo XVIII de la calle Santiago que fue hogar de los hermanos D'Elhuyar, acogió la cena de Navidad de los periodistas riojanos con su cuadro médico, un acto que sirvió de inicio a los actos que se celebrarán a lo largo de 2026 para conmemorar el 25 aniversario de la Casa de los Periodistas.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, recordó cómo la Casa de los Periodistas «nació de la osadía de un grupo de compañeros que, sin patrimonio ni grandes apoyos, decidió apostar por un lugar donde el pensamiento, la discrepancia y el encuentro tuvieran techo. Una casa abierta al oficio a pesar de las dificultades».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  5. 5 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  7. 7

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  8. 8 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  9. 9

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  10. 10 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cena navideña de los periodistas

Cena navideña de los periodistas