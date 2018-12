Una carro en pleno parque San Miguel L.R. Lunes, 3 diciembre 2018, 00:46

Un vecino del parque San Miguel se pregunta si este carrito de supermercado está «aparcado o abandonado». El caso es que quien lo utilizó para sacar la compra de la tienda no lo devolvió. El lector pide más civismo, ya que no sólo se han llevado algo que no les pertenece, sino que lo han dejado en pleno parque.