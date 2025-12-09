El caparrón no pasa de moda

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

Franco acababa de morir y en España se intuían aires nuevos, aunque todavía no se sabía muy bien cómo salir de 40 años de dictadura. El ambiente olía a cambios sustanciales, pero también a pucheros tradicionales, como esos «caparrones con oreja, tocino y chorizo» que siguen siendo «bocado de ángeles», según escribía Roberto en su sección 'Con acento riojano'.

Entonces ya se veían «platos exóticos» que comenzaban a arrinconar a la icónica receta regional. En un tiempo en que priman sushis, kebabs, rámenes, pollos tandooris, gyozas... (¡y hasta te los llevan a casa!) es necesario reivindicar al humilde caparrón y a sus productores, si no queremos que se convierta en un plato en peligro de extinción.