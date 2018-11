Los candidatos a liderar la lista del PSOE logroñés dan la cara Diario LA RIOJA dirigió a los dos aspirantes del PSOE a liderar la lista logroñesa un cuestionario con cinco preguntas J.A.L./J.C. Viernes, 9 noviembre 2018, 18:52

Diario LA RIOJA dirigió a los dos aspirantes del PSOE a liderar la lista logroñesa un cuestionario con estas cinco preguntas.

1 ¿Por qué piensa que debe usted encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Logroño en las próximas elecciones?

2 ¿Cómo ve Logroño a día de hoy y qué propone para que siga avanzando en los próximos años?

3 ¿Qué opinión le merece la labor realizada por el grupo municipal socialista este mandato como principal partido de la oposición?

4 Se ha hablado mucho en la previa de estas primarias de 'candidatos del aparato'. ¿Los hay? ¿Se siente usted uno de ellos?

5 Al día siguiente de las primarias, ¿llamará usted al otro/a candidato/a para conformar una candidatura de integración?

Beatriz Arraiz «Me debo a quienes quieren un gobierno de progreso en Logroño»

Beatriz Arraiz se presenta a encabezar la candidatura municipal del PSOE por Logroño en las elecciones del año próximo desde su condición de jefa del grupo socialista en el Ayuntamiento. Veterana de la política logroñesa, crítica con la gestión del Gobierno local a cargo del PP de Cuca Gamarra, responde a este cuestionario fortaleciendo las ideas fuerza con que ha defendido su candidatura desde su presentación: su idea de que conoce mejor la ciudad que su contrincante, la reivindicación de su labor de oposición y la defensa de un proyecto que devuelva a Logroño el brío que, a su juicio, la ciudad ha perdido durante los últimos años.

1. Conozco a mis vecinos, me llevo reuniendo con ellos cuatro años, conozco mi ciudad y también la ciudad que se conoce desde la perspectiva de la toma de decisiones en el Ayuntamiento. Desde el primer día, si soy alcaldesa, puedo empezar a tomar decisiones para mejorar nuestra ciudad, no necesito período de prueba. Hemos trabajado fuerte para ello y creo honestamente que soy la mejor opción del PSOE para ganar al PP las elecciones municipales.

2. Veo una ciudad agotada, sin impulso, con grandes desigualdades con un Gobierno que ya esta despidiéndose; pero al mismo tiempo veo un ciudad que cree en su futuro, con muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren luchar porque Logroño avance en todos los terrenos, donde haya más igualdad entre los barrios, los mismos servicios, que encuentren un Ayuntamiento que ayuda a los sectores más vulnerables y también a los emprendedores que generan actividad y también conocimiento, que se preocupa del empleo y del bienestar social de todos.

3. Creo que hemos hecho una gran oposición. Hemos sido el referente de la misma en un pleno donde hay cuatro grupos municipales de la oposición, hemos liderado la oposición con propuestas constructivas y con oposición dura cuando ha sido necesario, por ejemplo, para pedir la rescisión del contrato de comidas a domicilio. Hemos presentado 215 iniciativas en estos últimos años, de las que han sido aprobadas 122. Hemos sido capaces de aunar en torno a nuestras propuestas a una mayoría suficiente para sacar adelante medidas que si gobernamos llevaremos a cabo.

4. Yo me debo únicamente a los afiliados y afiliadas del Partido Socialista y a muchos logroñeses que nos apoyan y quieren un gobierno de progreso para Logroño, yo no le debo nada a nadie, ni nadie me ha propuesto estar aquí, lo estoy por mis convicciones y lo he estado a las duras y a las maduras, no aparezco de repente. Mi compromiso con mis vecinos viene de lejos.

5. Hace un año salí elegida secretaria general de la Agrupación Socialista de Logroño y demostré que se podía integrar a muchos compañeros y que era el momento de pasar página. Lo mismo hice hace tres años incorporando en los puestos 2 y 3 de la candidatura a personas no afiliadas procedentes del mundo de los profesionales y del ámbito social, he demostrado mi capacidad de integración y el día 26 lo volveré a hacer.

Pablo Hermoso de Mendoza «Debemos conseguir una ciudad más bella. Eso es cultura»

Pablo Hermoso de Mendoza, recién llegado a la arena pública, se presenta como el candidato de la renovación frente a la continuidad que encarnaría su rival en las primarias.

1. Unir a la gente que quiere un Logroño mejor debe ser nuestro objetivo principal para poder ganar las elecciones. Ello implica conformar un equipo de gente preparada y comprometida para, no sólo gestionar un Ayuntamiento de mil trabajadores y una ciudad de 150.000 ciudadanos, sino para hacer política con ambición, para conformar una ciudad que sea más verde, más limpia, más confortable, más creativa... Creo que puedo liderar este proceso. Tengo las ganas, la ilusión y la ambición para ganar y para trasladar esta esperanza a la gente logroñesa que está a la espera de una alternativa ante la parálisis y la desilusión que nos limita.

2. Logroño es una ciudad hermosa y lo puede ser aún más. Creo que llevamos un tiempo al ralentí, sin haber definido cuáles son los ejes principales de la acción política. Hay muchas medidas, muchas acciones, muchas promesas incumplidas, pero ¿hacia dónde vamos? No hay objetivos claros. Creo que debemos pisar el acelerador porque competimos con otras ciudades que están haciendo muchas cosas y las hacen muy bien. Debemos centrarnos en alentar los procesos de creación económica, bien atrayendo grandes empresas, bien desarrollando las empresas que aquí tienen un alto potencial de crecimiento. Debemos marcarnos el objetivo de ser Capital Verde Europea como hace años lo fue Vitoria y aumentar la felicidad pública y nuestro bienestar apostando de forma decidida por una ciudad verde. Apostar por una ciudad que cuida a sus ciudadanos, que es inteligente porque atrae a gente inteligente, la vincula y la une en la consecución de un sugestivo proyecto de ciudad. Debemos conseguir una ciudad más bella. Eso es cultura.

3. El problema no es de la oposición sino de un gobierno que no tiene un proyecto de futuro, paralizado por sus divisiones internas, por su falta de liderazgo y de ambición política. La fractura en el partido que gobierna la ciudad limita las posibilidades de acción y de interlocución. La oposición ha sido seria y ha puesto encima de la mesa los incumplimientos y fuegos de artificio del Gobierno.

4. Soy un militante de base del PSOE de Logroño, no pertenezco a ningún órgano del partido. No estoy en el comité regional ni en el comité local. Yo trabajo todos los días para convencer a los militantes de base, a la dirección, al 'aparato', a los simpatizantes y a la sociedad en general de que merece la pena aportar, dialogar, construir juntos, crear un equipo, dedicar el tiempo a escuchar con atención a los ciudadanos. Mi preocupación y ocupación están ahí. Estoy para arrimar el hombro y ayudar al PSOE a ganar las elecciones.

5. La llamaré la misma noche. Tanto si gano como si no, conmigo no va a haber ningún problema. Yo estoy a disposición de mi partido. Por lo que conozco de los procesos del partido el problema ha venido dado más por las personas que pierden que por las que ganan. Mi voluntad es colaborar. De las matemáticas a mí me gusta la suma y la multiplicación, la división y la resta no me atraen demasiado.