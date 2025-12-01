La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones

La avenida de la Paz se convirtió la semana pasada en un lago improvisado fruto de la rotura de varias tuberías en la zona de ... los números pares. Si el jueves fue a la altura del número 80 donde se desparramó el agua anegando la acera, el sábado por la mañana el área inundada se centró entre los números 60 y 64, en la confluencia con la calle Fermín Irigaray, con unas 120 viviendas afectadas.

De momento, reconoce el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, se ha procedido a la reparación provisional de las averías para que el suministro se resienta lo menos posible. Eso, teniendo en cuenta que los reventones del sábado se produjeron en un área de acceso complicado por la ubicación de un quiosco de la ONCE que hubo que retirar para efectuar los arreglos. «La realidad, apunta López, es que se procederá a la reparación definitiva cuando se pueda afrontar la obra de cambiar la canalización completa en avenida de la Paz que, junto a los barrios de Madre de Dios y San José (donde también hubo afectación hace un par de semanas), es zona prioritaria para 2026». Se trata, en palabras del edil, de calles donde la canalización de fibrocemento muestra un estado más delicado, unas deficiencias «fruto de la inexistencia de inversiones en este sentido», remarca López, que asume que «las necesidades son imperiosas». «Son inversiones que no se ven, pero cuando ocurren son muy visibles», señala en alusión a los incidentes de la semana pasada.

De hecho, López señala que se contempla la avenida de la Paz desde la calle San Millán hacia Luis de Ulloa como prioritaria para invertir en la nueva canalización, enfocando el gasto en la parte donde puedan verse afectadas más número de viviendas, en este caso en los números impares. Así, el Presupuesto de 2026 incorpora una partida de 200.000 euros, que se irán replicando en ejercicios siguientes.

Inundaciones recurrentes

No es ni de lejos la primera vez que la ciudad vive episodios similares. Hace menos de dos semanas el agua alcanzó el barrio de San José dejando sin suministro a cerca de 150 vecinos. Y hace dos años, la misma zona de avenida de la Paz, esta vez en la intersección con la calle San Millán, volvió a inundarse. En 2023 el agua anegó tramos de las calles Vara de Rey y Belchite, mientras que tampoco se libraron de la problemática las vías lindantes con el parque de La Cometa, como Ramírez de Velasco, Valcuerna o Gonzalo de Berceo, entre otras.

La razón es siempre la misma: el deterioro de las tuberías de fibrocemento que apenas resisten los embates de los cambios de presión y que cuando se producen fisuras en una canalización se desencadenan roturas en las cercanas por el llamado 'efecto golpe de ariete', que consiste en que al desgaste de los materiales se suman las sobrepresiones que generan los escapes de otras, provocando de esta manera subsiguientes reventones.

Las inundaciones, aunque frecuentes en el mes de noviembre, son más propias del verano, época en la que confluyen dos factores: un mayor consumo de agua que reclama elevar la presión, por lo que las tuberías deterioradas sufren más; y un baldeo más habitual de las calles, con las consiguientes aperturas y cierres de las mangueras que aceleran los 'golpes de ariete' mencionados.

Admite el edil de Medio Ambiente que su Concejalía conoce bien esta realidad que afecta a buena parte de la red de Logroño y afronta que a lo largo de los próximos ocho o diez años deberán implicarse a fondo en una sustitución integral de las tuberías deterioradas. Es lo que López cita en el caso de las calles Lardero y Vitoria, cuya remodelación integral se ha aprovechado para incluir toda la canalización de la red de agua, una circunstancia pretendida pero difícilmente trasladable a todas las zonas afectadas.