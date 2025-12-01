LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reventón en avenida de la Paz el pasado jueves. Juan Marín

La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones

El deterioro de las tuberías de fibrocemento requiere su sustitución antes de que vuelvan a producirse nuevas roturas

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

La avenida de la Paz se convirtió la semana pasada en un lago improvisado fruto de la rotura de varias tuberías en la zona de ... los números pares. Si el jueves fue a la altura del número 80 donde se desparramó el agua anegando la acera, el sábado por la mañana el área inundada se centró entre los números 60 y 64, en la confluencia con la calle Fermín Irigaray, con unas 120 viviendas afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  7. 7 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  10. 10

    Un siglo de las casas que ya no son baratas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones

La canalización de avenida de la Paz será prioritaria tras los últimos reventones