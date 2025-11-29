Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas Los Bomberos de Logroño han cortado un tramo de la calle Doctores Castroviejo para retirar el tronco con una grúa

Los Bomberos de Logroño han intervenido en la mañana de este sábado en el incidente de un camión con un árbol en la calle Doctores Castroviejo, en pleno paseo de las Cien Tiendas. Sobre las 12.00 horas un camión, cuyo conductor porta la señalización de novel, ha impactado con un árbol de la calle y no ha podido continuar su marcha, al caer este sobre el vehículo. Debido al suceso los Bomberos han tenido que cortar la calle entre Vara de Rey y Juan XXIII, a fin de poder actuar con la grúa para poder retirar el árbol partido y que el camión pueda continuar la marcha. Como es habitual, los trabajos en plena vía pública ha causado expectación entre los viandantes.

Ampliar El camión, con el árbol partido encima. E.M.

Este es el segundo suceso que se produce en la mañana de este sábado en Logroño, después de que a primera hora se produjera un reventón de tubería en la avenida de la Paz que ha inundado acera y calzada y afectado a varios comercios de la zona.

