El «despropósito» del Camino del Cristo

Ir desde Valdegastea hasta Las Norias –o al revés– se ha vuelto un auténtico desafío. Ya sea en coche, moto, bici o a pie, los ... vecinos de Logroño, y sobre todo los que tienen como destino el mencionado barrio, pasan a diario por un camino que, actualmente, se caracteriza más por sus agujeros, piedras y baches que por llamarse Camino del Cristo. Algunos residentes dicen incluso que «está abandonado a su suerte».

Las tormentas de abril empezaron poco a poco a cambiar el estado del pavimento en el Camino del Cristo. Situación que en los meses de junio y julio, también a causa del fuerte temporal, no ha hecho más que empeorar. Actualmente, la calzada –que recorre casi 3 kilómetros hasta la calle Valdegastea de Logroño– está «destrozada». Este trayecto, además de conectar con el barrio de Valdegastea –que los residentes califican como una «zona abandonada»– también comunica con el Parque de Servicios del Ayuntamiento, la Ciudad Deportiva de la UD Logroñés y la bodega Campoviejo. Y, sobre todo, con la ermita del Cristo. No es para menos, porque quienes hacen uso del mencionado camino tienen casi que rezar para no tener ningún incidente.

Ampliar El pie de una viandante en uno de los socavones. Juan Marín

«Es un peligro y algún día va a pasar algo. Yo una vez me caí de la bici al intentar esquivar uno de los agujeros», relata F. O., vecino de Valdegastea, mientras señala que, además, «hay piedras que se pueden pisar de canto y dar a alguien que se encuentre paseando». Vicente López, residente de la misma zona, asegura que «hay que ir parándose por casi todo el camino porque hay baches y agujeros de muchos centímetros». Asimismo, subraya que «es un camino que está muy cerca de otros de la misma zona que sí se han arreglado, como el que va a la Ciudad Deportiva. Es un despropósito que se reparen los que llevan a actividades lúdicas y este siga en mal estado».

David Santolaya, también desde Valdegastea, apunta que «se intenta pasar con cuidado, pero tampoco se puede hacer mucho más. He tenido que dejar de ir por el camino porque al final he sufrido algún que otro susto». Una situación que ha llevado a que «avenida de Burgos se cargue de más circulación», apunta. Silvia Sanz, otra de las vecinas, quien considera que «se está tratando a Valdegastea como un barrio de segunda o de tercera».

Todo esto ha llevado a que el Ayuntamiento de Logroño aprobase el pasado 16 de julio un proyecto de contratos de obras para acondicionar los caminos agrícolas en el término municipal de Logroño para este año 2025.

Ampliar Otro ciclista esquiva el mal estado del pavimento. Juan Marín

Trámite actual del Consistorio

Laura Lázaro, concejala de Distrito Oeste en Logroño, ha dado a conocer a Diario LA RIOJA que «entre las obras realizadas dentro de este proyecto se llevará a cabo la del Camino del Cristo y constará de perfilado, saneamiento y compactación de la explanada; perfilado de las cunetas; reparación del hundimiento de las calzadas; saneamiento del firme dañado; e incorporación de zahorra natural y una capa fina de triple riego asfáltico». Una solución que recoge dos intervenciones: la del camino completo y la de la zona del puente.

El presupuesto total del proyecto –que mejorará las condiciones de varios caminos agrícolas– ronda los 120.000 euros y se prevé que se terminen antes de que acabe este año.