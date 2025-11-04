Los cambios en avenida de Navarra

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

2025 1998

La avenida de Navarra de hoy poco tiene que ver con la de finales del pasado siglo. Más allá de lo evidente, el cambio del cuartel de la Policía Nacional por el recientemente estrenado centro de salud de La Villanueva, esta céntrica arteria de Logroño ha experimentado numerosas variaciones en un relativamente corto espacio de tiempo. Solo hay que ver las dos imágenes que acompañan a este texto para comprobar las múltiples diferencias existentes entre ambas. La misma calle, pero una estampa bien distinta.