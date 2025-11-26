LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una calle para el Rey, un monolito para Franco

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:05

Los días posteriores a la muerte de Francisco Franco fueron intensos desde el punto de vista informativo y llenos de homenajes al dictador y al ... nuevo Rey, su «sucesor», como lo definía entre alabanzas Diario LA RIOJA hace cincuenta años. En esas jornadas, el Ayuntamiento de Logroño decidió añadir el nombre de Juan Carlos I a la Gran Vía de la ciudad, tal como hoy la conocemos, así como aprobar un monolito en honor al dictador que debía levantarse frente al actual Palacio del Gobierno. Aquella efusividad franquista de la corporación se diluyó, por fortuna, y el proyecto de aquel monolito quedó en el cajón.

