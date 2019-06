«La calle San Juan atraviesa toda mi vida, forma parte de mí y de mi memoria» Bernardo Sánchez realiza el pregón.:: m. herreros Bernardo Sánchez | Profesor y escritor El autor logroñés fue el encargado de pronunciar ayer el pregón de las fiestas de la popular calle San Juan MARCELINO IZQUIERDO Logroño Viernes, 21 junio 2019, 07:57

Pocas cosas le hubieran hecho tanta ilusión a Bernardo Sánchez Salas como ser pregonero de la calle San Juan, una arteria a la que está vinculado desde niño y por la que suele chiquitear con familiares y amigos. El escritor y profesor de la Universidad de La Rioja, confiesa que «la calle San Juan atraviesa toda mi vida, forma parte de mí, desde niño, y de mi memoria».

- Qué bien que su calle se haya acordado de usted, ¿no?

- Todo un placer y un honor. La calle San Juan es mi niñez, mi mundo, la casa de mi abuela donde todo podía ocurrir. Tengo que agradecer a los logroñeses de 1854 que derribaran las murallas de la ciudad y abrieran el callejón que ahora se abre a Muro del Carmen a través esa pequeña cuesta, que para mí era la frontera entre dos mundos. A un lado de Logroño estaba el colegio y la casa de mis padres y dentro de San Juan se hallaba la casa de mi abuela, un mundo de ilusión, de fantasía, de convivencia con otros familiares, con un vecindario muy atractivo, entre vendedores de miel, barras de hielo, de lecheros, la tienda fotográfica de Teo, los futbolines Victoria... Desde los años sesenta hasta los ochenta, el hábitat en el que mejor que encontraba era la calle San Juan.

- Pero el criminal siempre vuelve al lugar de los hechos...

- Pues sí. Cuando me casé, mi mujer, Teresa, y yo estuvimos residiendo cinco años o más en una buhardilla de San Juan. Me hizo mucha ilusión prolongar mi apego por San Juan. No es una calle que yo atraviese, la calle San Juan me atraviesa a mí, atraviesa toda mi vida, forma parte de mí, desde niño, y de mi memoria.

- ¿Es usted de chiquitear más por San Juan que por Laurel?

- A San Juan le tengo un cariño especial, pero es verdad que entre las dos calles hay un circuito que los logroñeses solemos recorrer bastante. La gente que viene de fuera conoce más Laurel, pero para los que somos de aquí el ritmo de San Juan es muy especial.

- Una calle, además, que tiene reflejo en su obra literaria.

- Mi novela 'La semana de Kammamuri' tiene su epicentro en San Juan, aunque también se desarrolla en Portales. San Juan destila un ambiente muy literario.