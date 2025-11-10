Café, caña y fútbol con cariño

Nuria Alonso Logroño Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

En la esquina de la calle Lardero con Huesca se abre un punto de encuentro para el vecindario y para los aficionados del Athletic Club de Bilbao, el bar Gaudí, un establecimiento de los de toda la vida que alberga una de las peñas oficiales del club bilbaíno en Logroño y que lleva bajo el mando de la familia Miranda desde que el patriarca, Rafa, aterrizara con toda su familia procedente de Vitoria hace más de treinta años.

En datos Dirección: Calle Lardero 32, esquina con Huesca.

Horario: Laborables, de 7.30 a 23.30 horas; los fines de semana, de 8.30-9.00 a 1.00 horas.

Precios: Un café con leche, 1,40 euros; pincho de tortilla, 2 euros;una caña, 2 euros.

Inspirado en el genial arquitecto

«Nos hicimos cargo del negocio hace exactamente 32 años, aunque no lo abrimos nosotros», sino el anterior propietario, que fue quien lo bautizó como el Gaudí, relata Jorge: «Al antiguo dueño le gustaba mucho todo el mundo de la arquitectura modernista y, más concretamente, Gaudí». Él se encargó de darle nombre, pero el 'atrezzo' de los cuadros y de la barra ilustrada con reproducciones del genial arquitecto es cosa de los Miranda, que se sumaron al homenaje.

Vitorianos trasladados

«Mi padre, que fue cocinero en Vitoria, en colegios, en la fábrica de Michelin... siempre ha estado ligado al mundo de la hostelería y nosotros lo hemos 'mamado' desde bien pequeños», recuerda Jorge que precisa que su familia se trasladó a Logroño procedente de la vecina Vitoria por recomendación médica:«Mi madre padecía de artritis reumatoide y la humedad de Vitoria le iba muy mal...». «Mi padre cogió este bar entonces y hasta ahora, que lo llevamos mi hermana y yo», sonríe Jorge mientras rememora que ya «cuando estudiaba ayudaba los fines de semana en el bar».

Amantes del buen café

No duda el responsable del local sobre la esencia del Gaudí: «Actualmente el activo más valioso que tenemos es la clientela. Date cuenta de que la cafetería es una referencia de la vida cotidiana de la gente, que tiene la costumbre de venir aquí a tomar café o un emparedado o un pincho de tortilla, que son los puntos claves de Logroño». A pesar de los años transcurridos, no deja de llamar la atención de Jorge esa afinidad logroñesa por el café a todas horas: «La gente de Logroño entiende mucho de café. Es algo que nos chocó con respecto a Vitoria porque allí era más típico el café de la mañana o de sobremesa pero aquí se toma café a todas horas». De ahí, la conclusión de que los logroñeses saben de café y aprecian la calidad: «Hay que tener un café bueno, nosotros usamos un arábiga natural, tostado en Barcelona; eso lo tienes que cuidar mucho.«En la cafetería la esencia es el café, la tortilla de patata y los emparedados, eso tiene que estar perfecto todos los días», subraya antes de reseñar su cerveza, «la mejor del mundo, una Ámbar con lúpulo recién molido; le acaban de dar un premio hace pocos meses».

De padres a hijos

Se halla, a juicio de Jorge, en una ubicación privilegiada el Gaudí: en una esquina que sirve de punto de encuentro de la zona y muy cerca del colegio de Jesuitas, «uno de los motores del negocio durante los días de entre semana». De hecho, ya visitan el bar los hijos de los que iban en su día al Gaudí, y es motivo de orgullo para el dueño del establecimiento «ver a generaciones de padres e hijos que pasan por aquí y tienen esto como una referencia». Eso, los días de escuela, porque los fines de semana el local se llena con el fútbol gracias a la peña oficial del Athletic, cuya fundación responde a la estrecha relación laboral y personal que el patriarca familiar fraguó con la capital vizcaína: «Mi padre trabajó mucho allí y coincidió bastante con Javier Clemente y nos transmitió ese cariño por el club, por el Athletic; hemos ido muchas veces a Bilbao a ver partidos».

«Aquí tenemos clientes que son casi familia», destaca Jorge sobre la fidelidad de la clientela a la que atienden en el Gaudí. Tanto a que muchos los conocen por su forma de andar: «A muchos clientes los reconozco solamente por cómo caminan al entrar al bar, sé quiénes son y cómo les gusta el café». Dice Jorge que el café hay que saber cómo hacerlo y ponerlo con mucho cariño, no basta con una buena materia prima:«La mano del que pone el café es fundamental». «Y la gente lo agradece –apunta Jorge, es algo que nos llega al alma y anima a seguir, porque hemos pasado momentos muy difíciles; la hostelería cada día está más complicada».

Cambios en la hostelería

Es un sector que Jorge domina y que los galones de la veteranía le permiten remarcar que ha evolucionado hacia un negocio con más gastronomía y con horarios menos tardíos: «Antes siempre había tiempo para la copita de la noche; ahora a las 23.00 horas hay poca gente, se 'guardan' antes». «El negocio ha bajado mucho por la noche, incluidos los fines de semana; el tardeo famoso se ha impuesto y la gente come por ahí y luego se toma una copa y alarga lo que sea, pero la noche... da para mucho menos, así que nosotros ponemos más foco en los desayunos», explica este hostelero de Logroño

Los elevados precios de las materias primas también dificultan la buena marcha del negocio. «El precio del café está por las nubes, ha subido mucho, este año cuatro veces. Nosotros intentamos no repercutirlo en el cliente aunque sea a costa de ganar algo menos nosotros», reconoce Jorge.

La cocina del Gaudí también recibe parabienes gracias a sus propuestas de platos combinados, raciones y, sobre todo, las valoradas hamburguesas, muy apreciadas por los clientes. «Las hacemos con cariño, que así sale todo mucho mejor», remata Jorge.

