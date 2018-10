Se busca a un herido Manchas de sangre que se podían ver en la noche de ayer en el barrio de La Estrella. :: la rioja Una pelea en La Estrella acaba con un varón en el San Pedro, de donde al parecer desapareció mientras le atendían en un 'box' de Urgencias La Policía trata de localizar a un hombre «con vestimenta del hospital» que asaltó a un conductor para que le llevase a casa J. C. LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 00:59

Una pelea con un herido, un herido que abandona el 'box' de Urgencias en el que le estaban atendiendo y un recién salido del hospital que 'asalta' a un conductor para que le llevase a Villamediana e intenta entrar en su coche... La Estrella vivió ayer una tarde-noche movida que quedó plasmada en un reguero de sangre en la calle aunque, oficialmente, nadie relaciona los hechos.

Dos hombres se enzarzaban en una pelea en los alrededores del tanatorio San José entre las 19.30 y las 19.45 horas y a consecuencia de la misma uno recibía un fuerte golpe en la cabeza por lo que necesitó ser trasladado a Urgencias del hospital San Pedro. Así lo confirmó ayer a Diario LA RIOJA la Policía Nacional, que intervenía cuando el agresor ya se había dado a la fuga y precisa que, al menos a mediodía, no había interpuesto la lógica denuncia ante la gravedad de las lesiones.

Testigos que a esa hora se encontraban en la parada del autobús más cercana, además de las propias fuentes policiales, hablaban de «abundante sangre en el suelo» a consecuencia de la agresión. Se da la circunstancia de que a las 22.30 horas, a unos metros de ese lugar, concretamente en la calle Monasterio de Yuso, un vecino esperaba estacionado en doble fila en su furgoneta cuando se le acercaba un joven «con cara de haber recibido una paliza» y «vestimenta de ser paciente del hospital» y le pedía que le llevase a Villamediana. «Mi sorpresa fue mayúscula cuando le miro y me doy cuenta de que va sin camiseta, con parches de esos que te ponen por el pecho, con un collarín y sangrando abundantemente e intenta acceder al vehículo por la puerta del copiloto», dice quien no dudó en arrancar el coche, que quedó manchado de sangre, y llamar a la Policía Local alertando sobre lo ocurrido. Pero no lograron dar con el 'herido'...

Salud confirmaba a última hora de la tarde de ayer que un paciente del San Pedro que estaba siendo atendido en un 'box' de Urgencias abandonaba el centro en plena atención con la ropa que le había facilitado el hospital y, siguiendo el protocolo, se dio aviso a la Policía Nacional.