LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a las once víctimas del proceso inquisitorial de 1610 celebrado este domingo en el parque del Ebro. Miguel Peche

Brujas de Zugarramurdi

Once árboles para el recuerdo

Logroño homenajea a las once víctimas del proceso inquisitorial de 1610 en un acto con alusiones al respeto y la libertad

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

De los más de 20.000 árboles que tiene Logroño, once olmos han acaparado este domingo el protagonismo en el cierre de las jornadas que ... ha vivido la capital riojana el fin de semana con motivo de la recreación del Auto de Fe de 1610 a las brujas de Zugarramurdi. Estos árboles de tronco recto y robusto, plantados en el parque del Ebro en 2010 cuando se cumplían cuatro siglos de aquel proceso inquisitorial, se mantienen firmes como el recuerdo a las once personas que murieron en la hoguera o en prisión y fueron quemadas en efigie –una escultura de madera por cada uno de ellos, junto a sus restos mortales-, acusadas todas ellas de brujería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  4. 4 Dos generaciones y un destino: la viña
  5. 5 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  7. 7 El marcador | Los resultados de la jornada
  8. 8

    Brigitte no tiene pene
  9. 9

    El Dicorpebal se gana el derecho a soñar con lo que quiera
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Once árboles para el recuerdo

Once árboles para el recuerdo