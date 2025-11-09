Once árboles para el recuerdo

De los más de 20.000 árboles que tiene Logroño, once olmos han acaparado este domingo el protagonismo en el cierre de las jornadas que ... ha vivido la capital riojana el fin de semana con motivo de la recreación del Auto de Fe de 1610 a las brujas de Zugarramurdi. Estos árboles de tronco recto y robusto, plantados en el parque del Ebro en 2010 cuando se cumplían cuatro siglos de aquel proceso inquisitorial, se mantienen firmes como el recuerdo a las once personas que murieron en la hoguera o en prisión y fueron quemadas en efigie –una escultura de madera por cada uno de ellos, junto a sus restos mortales-, acusadas todas ellas de brujería.

Eran vecinos de las localidades navarras de Zugarramurdi –siete de ellos–, Urdax –tres– y Oyeregui, en el caso de María de Zozaya, la de mayor edad de todos, 80 años, y la única que se declaró bruja. Y desde la comunidad foral han llegado varias personas para participar en un homenaje a las víctimas que ha estado cargado de emotividad y alguna que otra sorpresa. Porque a diferencia de lo que sucedía otros años en los que los visitantes navarros se encargaban de entonar el 'Txoria txori' de Mikel Laboa, un canto a la libertad, en esta ocasión han sido los logroñeses quienes han tenido ese detalle.

«La Corporación de 2010, con Tomás Santos a la cabeza, tuvo la visión de crear este bosque y yo recojo ese legado» Conrado Escobar Alcalde de Logroño

«Agradezco a Logroño que siga cada año con este emotivo acto que nos habla de respetar al diferente y denuncia abuso de poder» Argitxu Aguerre Alcaldesa de Zugarramurdi

Y la asociación histórico cultural Guardias de Santiago ha obsequiado con sendas placas de homenaje a los alcaldes de Zugarramurdi y Logroño, localidades vinculadas desde 2010 por ese bosque de la memoria. Conrado Escobar ha entregado a su homóloga navarra Argitxu Aguerre ese recuerdo y ha destacado que la capital riojana es «cruce de caminos y punto de encuentro». También ha tenido palabras de reconocimiento para la «Corporación que en 2010, con Tomás Santos a la cabeza, tuvo la visión de crear este bosque. Humildemente yo recojo ese legado».

Aguerre, por su parte, ha agradecido emocionada a los logroñeses que «sigan cada año con este acto que nos habla de respetar al diferente y denuncie el abuso de poder» cometido hace más de cuatro siglos.