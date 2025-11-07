Las brujas hechizan Logroño
La capital no rehúye de su pasado y prepara un fin de semana en recuerdo del Auto de Fe de 1610 que condenó muerte a once hombres y mujeres de Zugarramurdi
Logroño
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:48
Logroño, como cada año por estas fechas, y este 2025 con un tiempo más propio del norte de Navarra que de la propia Rioja, huele ... a hoguera. La capital vuelve a mirar a su pasado para impulsar cultura, memoria y encuentro con la celebración de las jornadas 'Las Brujas de Zugarramurdi', en recuerdo del Auto de Fe de 1610.
Corría el 6 de noviembre, de hace más de cuatro siglos, cuando se abrió aquel infausto 'acto público', en el que se procesó a 53 personas acusadas de brujería y bajo el mismo argumento se condenó a muerte a once hombres y mujeres de los valles cercanos navarros y de Zugarramurdi. Y de eso es de lo que Logroño no rehúye, con más de una treintena de actividades para divulgar y recordar.
1 /
Este viernes, en la previa a la quema de este sábado, y bajo un cielo amenazante en todo momento, abrió el mercado de la brujería, ya tradicional, con los primeros desfiles inaugurales, llegada de los brujos incluida, teatro de títeres, espectáculo de magia e incluso una conferencia.
Visita guiada a las herramientas de castigo y pena capital de la Inquisición y teatro de calle dieron paso al pasacalles hasta El Espolón, para seguir con un espectáculo teatral y un espectáculo final de danza y fuego.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión