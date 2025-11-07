Las brujas hechizan Logroño

Logroño, como cada año por estas fechas, y este 2025 con un tiempo más propio del norte de Navarra que de la propia Rioja, huele ... a hoguera. La capital vuelve a mirar a su pasado para impulsar cultura, memoria y encuentro con la celebración de las jornadas 'Las Brujas de Zugarramurdi', en recuerdo del Auto de Fe de 1610.

Corría el 6 de noviembre, de hace más de cuatro siglos, cuando se abrió aquel infausto 'acto público', en el que se procesó a 53 personas acusadas de brujería y bajo el mismo argumento se condenó a muerte a once hombres y mujeres de los valles cercanos navarros y de Zugarramurdi. Y de eso es de lo que Logroño no rehúye, con más de una treintena de actividades para divulgar y recordar.

Este viernes, en la previa a la quema de este sábado, y bajo un cielo amenazante en todo momento, abrió el mercado de la brujería, ya tradicional, con los primeros desfiles inaugurales, llegada de los brujos incluida, teatro de títeres, espectáculo de magia e incluso una conferencia.

Visita guiada a las herramientas de castigo y pena capital de la Inquisición y teatro de calle dieron paso al pasacalles hasta El Espolón, para seguir con un espectáculo teatral y un espectáculo final de danza y fuego.