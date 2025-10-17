El Berceo renueva su marca para situarse a la cabeza de los centros comerciales La nueva imagen de la gran superficie responde a una «renovación» para consolidarse como «referente en comercio, ocio y restauración»

El Berceo, propiedad de Barings Core Logroño y Olimpo Real Estate Socimi y gestionado por Cushman & Wakefield, daba a conocer este viernes su nueva imagen con la que aspira a situarse a la cabeza de los centros comerciales.

«El proyecto supone un paso adelante en la trayectoria de la gran superficie, que busca reforzar su papel como punto de referencia en comercio, ocio y restauración tanto en La Rioja como en el conjunto del país», explicaron en nota de prensa precisando que, con este cambio, «Berceo inicia una nueva etapa marcada por la renovación de su identidad visual y la incorporación de un lenguaje propio con un tono diferenciado, una apuesta poco común en el sector».

La propuesta creativa, impulsada por Estudio Astilla, «otorga a la marca una personalidad clara y un modo de expresión cercano». Y todo ello con el objetivo de «construir un universo narrativo sólido, actual y singular que facilite la conexión con los distintos públicos».

La presentación de la nueva imagen coincide con la conclusión de una campaña creativa que ha convertido Logroño en un gran libro-juego colectivo a través de 24 mupis y marquesinas. Durante varios días, la ciudadanía ha podido elegir entre distintas opciones narrativas y dar forma al desarrollo de la historia, lo que ha despertado notable interés.

El Berceo acogerá el sábado 25 de octubre una fiesta que pondrá el broche de oro al lanzamiento de la nueva identidad de marca. Comenzará a las 17 horas y repartirá más de mil premios, incluyendo una escapada de Viajes Azulmarino, un año de cine gratis en Yelmo Cines y un pack de libros de Santos Ochoa. Además, Bodegas Franco Españolas y Melt ofrecerán degustaciones de sus vinos y tartas, respectivamente.

