Las 'Bellies' triunfan en la carta a los Reyes Magos Las 'Bellies', una reinvención moderna de los bebés de juguete, se encuentran agotadas en toda España DANIEL LAS HERAS Lunes, 17 diciembre 2018, 09:28

Ni juntando toda su magia, los Reyes Magos van a ser capaces de satisfacer los deseos de todas las niñas y niños en estas Navidades. Las habilidades de sus majestades les confieren la capacidad de abarcar todas y cada una de nuestras casas en una sola noche, pero no les habilitan para poder crear juguetes que se encuentran sin existencias. Así es, las 'Bellies', una reinvención moderna de los bebés de juguete, se encuentran agotadas en toda España, siendo Internet la única forma de encontrarlas, por un precio que supera los 100 euros.

Algo similar le ocurre a la 'Comisaría de Pin y Pon', que se puede encontrar aún en las tiendas aunque son escasas las unidades que quedan. Esta última parece la clara favorita entre los chicos, mientras que las más populares, las 'Bellies', lo es entre las chicas. Nos lo confirma Eloy Rodrigo, gerente de Toy Planet Logroño, aunque añade que esta diferenciación entre sexos parece estar diluyéndose estos últimos años: «Nuestra empresa fue la primera en crear, a una escala nacional, un catálogo de juguetes no sexista». Y continúa: «Además, se espera que se vendan también muchos juegos de mesa y juguetes de Harry Potter, que gustan a ambos sexos por igual».

Laura García Úcar, gerente de Imaginarium Logroño, pone un matiz a la cuestión: «El panorama está cambiando, pero aún queda». Su opinión hace referencia a los colores que siguen predominando en los juguetes tradicionalmente de chicas o chicos: «Es cuestión de ventas, está comprobado, los niños prefieren aún el rojo y las niñas el rosa, y cuando se cambian los colores, las ventas caen». Pero la gerente afirma que gran parte de la responsabilidad de este tipo de elecciones recae en las madres y los padres, «sobre todo en los padres». Lo ejemplifica con una anécdota: «Tanto niñas como niñas van a pedir una cocinitas de juguete estas Navidades. Pero en más de una ocasión me he encontrado con padres discutiendo en la tienda porque la cocinita tenía un detalle rosa, y han acabado por no llevársela».

El propietario de Juguettos en Logroño, Jesús González de Garay, también tiene algo que añadir al respecto: «Los niños no tienen prejuicios, ni por los colores ni por el tipo de juguete. Es algo que aprenden en casa».

Por otro lado, algo que no entiende de género y que está de moda son los patinetes eléctricos. Se pueden encontrar versiones para niños, pero los que más demandan este medio de transporte son los adultos. Así nos lo cuenta Íñigo Ciaurriz, dependiente de la tienda Juguetecas: «Son un medio de transporte más cómodo que cualquier otro, sobre todo para una ciudad pequeña como Logroño o para pueblos, de donde recibimos también gran parte de los clientes». El precio de estos patinetes eléctricos oscila entre los 300 y los 700 euros y la versión infantil ronda los 130, aunque de esta última no se espera tantas ventas.