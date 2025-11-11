LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

JUAN MARÍN
Tal como era, tal como es

Un barrio tras la rotonda

La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:42

2025

Imagen después - Un barrio tras la rotonda

2004

Imagen antes - Un barrio tras la rotonda

Las dos fotografías de hoy evidencian los cambios de un Logroño que avanza. Al final de avenida de Lobete terminaba la ciudad, pero a comienzos ... de siglo comenzó a nacer el nuevo barrio de Los Lirios, como se atisba al fondo de la fotografía de 2004, con un edificio a medio construir y una de esas grúas que dominaban el horizonte logroñés. Además, las formas de movernos por la ciudad también han variado. Buen ejemplo de ello es la rotonda holandesa que desde el año 2021 reduce a un carril el espacio de los vehículos a motor y gana uno para las bicicletas.

