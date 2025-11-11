Un barrio tras la rotonda
La Rioja
Martes, 11 de noviembre 2025, 07:42
Las dos fotografías de hoy evidencian los cambios de un Logroño que avanza. Al final de avenida de Lobete terminaba la ciudad, pero a comienzos ... de siglo comenzó a nacer el nuevo barrio de Los Lirios, como se atisba al fondo de la fotografía de 2004, con un edificio a medio construir y una de esas grúas que dominaban el horizonte logroñés. Además, las formas de movernos por la ciudad también han variado. Buen ejemplo de ello es la rotonda holandesa que desde el año 2021 reduce a un carril el espacio de los vehículos a motor y gana uno para las bicicletas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión