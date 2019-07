El barrio de La Estrella, inmerso en las obras para hacer urbana la calle Piqueras Labores de reurbanización que se están llevando a cabo en la calle Piqueras, en pleno barrio de La Estrella. :: ana eguizábal El Gobierno regional está remodelando la zona, con un proyecto de 466.232 euros, para traspasar la vía después al Ayuntamiento MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Miércoles, 10 julio 2019, 08:18

Cualquier reclamación sobre tráfico en La Estrella se veía encontrando con un escollo. La calle Piqueras, en torno a la cual gira buena parte de la actividad del barrio, no es una calle de Logroño. No, no lo es, sino una carretera regional que compete a la Comunidad Autónoma. Pero esto cambiará en breve. Y todo pasa porque terminen las obras que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo autónomo para acondicionar la vía y cederla después al Consistorio, quien, desde ese momento, será quien pueda decidir libremente si se coloca un paso de peatones o no -uno de los caballos de batalla de los vecinos durante mucho tiempo a cuenta de la velocidad de los vehículos por la zona- o si se ilumina de una forma o de otra.

La actuación que se está llevando a cabo finalizará previsiblemente para septiembre. La está realizando la unión temporal de empresas formada por Ocisa y Redondo Solozábal, con la adjudicación se les hizo por un importe de 466.232 euros. Si bien la obra se denomina 'refuerzo del firme de las carreteras LR-540 y LR-443', el nombre de las carreteras regionales que confluyen en el barrio logroñés, la intervención se llevará a cabo a lo largo de cerca de 1 kilómetro de la calle Piqueras, en el tramo entre la rotonda situada en la confluencia de las calles Piqueras, Estambrera y Baltasar Gracián y el inicio del paso superior sobre el río Iregua, excluyendo la glorieta sobre la circunvalación (LO-20), que pertenece al Ministerio de Fomento (sí, otra administración más). El proyecto prevé la renovación del firme de la calzada, el acondicionamiento de las zonas de aparcamiento, la sustitución de las luminarias para incorporar tecnología LED y avanzar en eficiencia energética, la mejora del drenaje y la sustitución de marcas viales.

A estas alturas, la Administración regional entiende que ambas vías autonómicas -la LR-540 y la LR-443- han perdido su función original, la de favorecer la comunicación entre Logroño y Villamediana de Iregua, dado que el tráfico que soporta en la actualidad la principal arteria de La Estrella, donde se encuentra el Hospital San Pedro, es de carácter eminentemente urbano. Aún así, la intensidad media diaria se acerca a los 15.000 vehículos.