LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primeros clientes en la tienda, que ha recibido la visita del alcalde y de varios responsables de la firma. Juan Marín
Logroño

El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado

La reivindicación histórica de los vecinos se cumple desde este viernes con la inauguración en la calle Segundo Arce de un Carrefour Express que abrirá todos los días, incluidos domingos y festivos, de 9 a 21 horas

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:49

Comenta

«¡Por fin!», «Lo necesitábamos» o «Nos hacía mucha falta» son frases que se han escuchado este viernes de boca de muchos vecinos cuando a ... primera hora abría sus puertas el primer supermercado del barrio de El Campillo, una reivindicación histórica de los residentes en esta zona de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  2. 2

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  3. 3 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  4. 4

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  7. 7

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  8. 8 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid
  9. 9 Álvaro Aguado, procesado por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol
  10. 10 El Ayuntamiento de Rincón de Soto se exime de toda responsabilidad de la variante del tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado

El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado