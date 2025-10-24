El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado

«¡Por fin!», «Lo necesitábamos» o «Nos hacía mucha falta» son frases que se han escuchado este viernes de boca de muchos vecinos cuando a ... primera hora abría sus puertas el primer supermercado del barrio de El Campillo, una reivindicación histórica de los residentes en esta zona de la ciudad.

El negocio, franquicia de Carrefour Market y alquilado al IRVI, se ubica en la esquina entre las calles Segundo Arce y Juan José Elhuyar y dará servicio al barrio con un horario continuo todos los días, incluidos domingos y festivos, de 9 a 21 horas. Con una plantilla de seis personas a jornada completa, el supermercado dispone de más 3.500 referencias de productos y pretende cubrir las necesidades del vecindario desde la cercanía.

Recurrente en prácticamente cada reunión vecinal, la petición llevaba años aparcada. La escasez de locales en el barrio dificultaba que la iniciativa empresarial se pusiera en marcha, pero hace casi un año la cosa cambió. «Ya era hora que abrieran un supermercado en el barrio, que nos hacía mucha falta», comentaba Rosabel, una vecina que a las diez de la mañana pasaba por caja con el carro lleno de provisiones. La misma opinión manifestaba Juan Antonio, un vecino que se había acercado a curiosear el nuevo local. Por su parte, la joven Inés Moraga, gerente del nuevo negocio, se mostraba «muy emocionada» por poder ofrecer a los vecinos un servicio por el que llevaban muchos años luchando: «Para nosotros es un regalo poder brindar este servicio».

Representantes de la empresa visitaban este viernes con el alcalde Conrado Escobar y el concejal del distrito, Ángel Andrés, el nuevo establecimiento comercial, «un hito para el barrio», según el portavoz de la asociación de vecinos de El Campillo, José Manuel Mahía. «Este es el segundo granito en cuanto a servicios y estamos muy contentos porque va a aliviar una de las carencias que tenía el barrio», ha apuntado para remarcar que facilitará que los residentes dispongan de más tiempo porque no tendrán que desplazarse tanto para hacer la compra.

Por su parte, el alcalde ha señalado que se trata de un «local que hace ciudad y que ayuda a un barrio». «Tenía mucha necesidad de incorporar este tipo de dotaciones», ha destacado sobre el supermercado, que ha requerido «mucho trabajo del operador, de los inversores y de las administraciones». Con el nuevo local «se satisface una demanda y además pone el acento en el dinamismo de la ciudad», ha concluido Escobar.