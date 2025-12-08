Entre cafés anda el juego

Nuria Alonso Logroño Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

Mucho ha llovido desde aquel marzo de 1965 en el que a Orlando Maestro padre le dio por levantar por vez primera la persiana del bar California. Sesenta años después, su hijo, también de nombre Orlando Maestro aunque más conocido como Tito, sigue regentando aquel local que inició su padre y que hoy es casi su hogar familiar, y el de muchos clientes que ven el bar como una extensión de su salón, un lugar donde charlar de lo humano y lo divino, de fútbol y de política y donde, por poder, puede uno convertirse en millonario.

Y es que el California, ubicado en la céntrica avenida de Colón, no es un simple bar, sino que atesora el honor de haber repartido varios grandes premios de lotería entre su clientela, gracias a la licencia mixta de juego y hostelería que ostenta. Allá por 1965 cuando Orlando padre bajó de Bobadilla para ganarse el sustento, Logroño no se extendía más allá de la ahora avenida Colón y la perpendicular sólo era la vía que conectaba la capital con la vecina localidad de Villamediana. «Pese a ser entonces casi las afueras, era un emplazamiento ideal, sostiene Tito, porque por ahí circulaban todos los autobuses que salían de Logroño». «Y tampoco había muchos más negocios cerca, así que le pareció una buena zona», considera el hijo del fundador.

En datos Dirección Avenida de Colón, 22.

Horario Desde las siete de la mañana y hasta las 21 horas, con un breve cierre a mediodía. Sábados tarde y domingos, cerrado.

Precios Café con leche, 1,50 euros; caña, 1,60 euros; pincho de tortilla, 2,50 euros.

De esencia familiar

El California es uno de esos lugares, en peligro de extinción, en los que la confianza se da por supuesta. Los clientes se conocen entre sí, se saludan y se incordian como viejos amigos, e igual hacen con Tito y con su mujer, Cristina, la otra mitad de la dupla que regenta el negocio. Tito lleva toda su vida en la barra, primero ayudando a su padre y luego, ya en solitario: «Llevo toda la vida aquí», asevera el dueño, que define su local como un «negocio familiar», con todo lo que eso supone, para bien y para mal. Porque no duda Orlando hijo que la hostelería es un trabajo duro, sacrificado, que apenas permite despegarse de la barra, y que no es el futuro que elegiría para sus hijas. «Aquí estamos para solucionar muchos problemas y desaguisados, aunque luego no te hacen caso», suspira sonriente un Tito que reconoce que al cliente hay que pasarle casi todo, pero esa comprensión no es siempre recíproca con el que está detrás de la barra. Y eso que igual pone un desayuno, que presta un taladro o ayuda con un proyecto de bricolaje, que le «encanta». Sin embargo, ahí sigue, al pie del cañón. Y al del ordenador, al que mima con celo Tito, pues también le da muchas alegrías.

Con la fortuna como compañera

Y es que el California tiene la peculiaridad de ser lo que se conoce como receptor mixto y compagina el negocio del bar con la licencia de juego para expedir boletos de todos los sorteos oficiales del Estado desde hace 46 años. Eso le da mucha vida a un Orlando al que le brillan los ojos cuando alguien traspasa la puerta con una petición de una quiniela con una triple combinada o una sencilla apuesta del Bonoloto. Igual le da, pero con ambos salta el gusanillo. Buen conocedor del sistema del juego, se enorgullece su responsable de haber repartido un buen puñado de grandes premios, incluido un pleno de la Primitiva o, el más reciente en mayo, un boleto premiado del Euromillón que le solucionó la vida con un millón de euros a algún afortunado anónimo. Se trata el del juego un negocio que, desde que se implementó la informática avanzada, ha dado un salto importante: «Antes todo se metían todos los boletos a mano y costaba mucho; ahora con los códigos QR se hace más llevadero», remarca Tito, que confiesa estar entre los tres locales que más volumen de combinatorias maneja vía 'software'. «Hay que estar muy pendiente y muy al día», sostiene.

El juego, los sorteos, la lotería, las quinielas son un desvelo para el propietario del California, pero también un placer. Lo domina con soltura, le gusta y lo disfruta; se nota con creces. Aunque eso suponga que no pueda cerrar ningún lunes, ni los festivos, «porque hay muchos clientes que vienen ese día a recoger y cobrar las quinielas», indica.

Clientes de procedencia obrera

. No es de extrañar, pues, que el California reciba una afluencia regular de clientes, sobre los que Tito apunta la variedad de su tipología: «Nosotros trabajamos con gente de barrio pero, sobre todo, con gente obrera, trabajadores que van y vienen y saben que tienen su hueco aquí, que somos un sitio de confianza, que no es complicado aparcar sobre todo temprano...». «Saben que tienen su café preparado antes de que casi salga el sol, y que no hace ni falta que lo pidan porque en cuanto los vemos aparecer, nos ponemos a la labor porque los conocemos de sobra», remarca sobre la capacidad de anticipación que otorga los años en la barra. Claro, que de café también sabe un rato Tito porque llega a despachar unos trescientos por jornada, la mitad de ellos bien de mañana, una barbaridad para un local que apenas dispone de doce metros cuadrados de superficie de atención al público.

El bar como segunda casa

Aunque comidas como tal no ofertan, sí presume Tito de las tortillas de patata que elabora su mujer. «Y los emparedados vegetales, que están muy buenos», se acuerda de pronto el responsable del local, que tiene justo encima del bar su vivienda familiar: «Aquí duerme una, allá la otra», apunta al techo mientras ubica los dormitorios de sus hijas en el piso de arriba. «Sé bien cuándo está encendida la cafetera», apostilla una de las aludidas entre risas.

