AYUNTAMIENTO DE MADRID

Un banco en El Retiro para Fernando Lázaro

La Rioja

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:28

Comenta

El periodista logroñés Fernando Lázaro, recientemente fallecido, tiene desde este lunes un banco dedicado en el madrileño parque de El Retiro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó en el homenaje a Lázaro y al también periodista Javier Cid, de los que destacó «su legado en el mundo de la cultura y la comunicación».

El Ayuntamiento madrileño ha colocado hasta ahora otras siete placas en bancos del Retiro dedicadas a figuras del mundo de la cultura y la comunicación, entre ellas, Fernando Sánchez Dragó, María Jiménez o el periodista, escritor y corresponsal de guerra Ramón Lobo.

