El Ayuntamiento resolverá 1.400 recursos pendientes por el impuesto de plusvalía Una sentencia del Tribunal Supremo concluye que dicho impuesto será devuelto si se demuestra que se trata de una venta a pérdidas GEMMA BENITO/M.J.L. Miércoles, 18 julio 2018, 23:12

logroño. El Ayuntamiento de Logroño resolverá los 1.400 recursos pendientes sobre el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, tras la sentencia al respecto del Tribunal Supremo.

La portavoz del equipo de Gobierno Municipal de Logroño, Mar San Martín, que anunció ayer esta decisión, afirmó que los recursos no estaban siendo respondidos por «la falta de una jurisprudencia clara». La devolución de este impuesto será compensada siempre y cuando «el contribuyente aporte las escrituras que demuestren que no ha habido una plusvalía real; es decir, que el precio de venta es menor que a la hora de la adquisición», explicó San Martín y matizó que en caso de no demostrarse, «el Ayuntamiento podrá desestimar el recurso».

La portavoz valoró positivamente esta sentencia, la cual avala que las actuaciones del Consistorio han sido correctas «porque el impuesto sigue en vigor» y establece un criterio para que el Ayuntamiento «pueda llevar a cabo las actuaciones en torno a las liquidaciones del impuesto de plusvalías con unas mejores garantías».

San Martín resaltó la prudencia del Consistorio a la hora de actuar puesto que existían dudas de qué hacer cuando se trataba de una venta a pérdidas. Al respecto, la portavoz del equipo de Gobierno reafirmó que «los Ayuntamientos, que somos quienes tenemos que liquidar este impuesto, no sabíamos cómo actuar».

Por fin, la portavoz declaró que esta sentencia del Tribunal Supremo «ofrece certidumbre y seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los Ayuntamientos».

A partir de ahora, las unidades municipales van a empezar a resolver las liquidaciones pendientes basándose en la documentación que aporte el contribuyente y siguiendo el criterio marcado por la sentencia. En cualquier caso, Hacienda y la Federación de Municipios habían acordado iniciar una reforma de este impuesto.