El Ayuntamiento se plantea abrir Valbuena para junio de 2020 Las ruinas de Valbuena. / Juan Marín La segunda fase del Monte Cantabria se abordará el próximo verano haya o no financiación del 1,5 por ciento Cultural de Fomento MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Martes, 10 septiembre 2019, 11:18

El objetivo es abrir el convento de Valbuena para San Bernabé de 2020, aunque no se descarta que tenga que ser para el año del Quinto Centenario, en función de cómo acaben resultando las tareas necesarias para ello. El concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, ha revisado esta mañana los proyectos emblemáticos que quiere llevar a cabo y, además del de Valbuena, ha señalado que la segunda fase de la intervención en el Monte Cantabria se plantea para el próximo verano, se haya conseguido o no la financiación del 1,5 por ciento Cultural, que, de momento, no ha logrado.

Se ha fijado, además, en la deseada actuación en el puente Mantible, para la que, ha dicho, está pendiente la firma de un convenio con el Gobierno regional y la finalización del proyecto, cuya elaboración ha requerido incluso una prueba subacuática para comprobar el estado de la infraestructura.

Sobre el castillo de Logroño, el edil ha indicado que las piedras que se desmontaron allá por el año 2000 se encuentran en el parque de servicios, que se está analizando su estado de conservación y si tienen o no la numeración con la que se retiraron y también que se va a estudiar si es viable su reconstrucción o no, incluso «si se debe hacer porque fuera de su entorno, quedaría desnaturalizado». Sí se elaborará, en cualquier caso, una monografía del estilo de la que ya existe sobre Valbuena para dar a conocer esta fortificación«.

Por fin, Calonge ha reconocido que todo esto constituye un trabajo que no se hace ni un uno ni en dos años, incluso ni en una o dos legislaturas, y en la que se han de implicar varias áreas de gobierno. Además, ha adelantado que no hay que olvidar otras posibles intervenciones, tales como la de Varea o la Casa del Copón.