El Ayuntamiento de Logroño, 'de la mano contra la violencia de género'

Desde el Grupo Logroño por la Igualdad se han editado dos guías, una de recursos y otra de intervención, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Javier Campos Logroño Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:01

'De la mano contra la violencio de género' es el lema con el cual el Ayuntamiento de Logroño conmemorará el próximo 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y con el que pretende «sensibilizar a la sociedad de que debe existir un compromiso unánime de todas las personas frente a la violencia machista».

La concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, junto a la agente de igualdad de la Administración local, Eva María Lacarra, han presentado este viernes un «amplio programa de actos» de cara a ese 25 de noviembre, cuando tendrá lugar un acto institucional en el hall de entrada de la Casa Consistorial (con la música de la cantautora María Rodríguez como hilo conductor).

Sanz, al respecto, ha incidido en la necesidad de «dar visibilidad a los recursos con los que contamos para ofrecer asistencia, asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género para que sientan y sepan que no están solas y que pueden contar con las instituciones y con toda la sociedad».

Así, desde el Grupo Logroño por la Igualdad se ha elaborado una Guía de Recursos ante la Violencia de Género, «que se repartirá en distintos espacios y entidades de la ciudad, además de difundirse a través de la página web municipal, redes sociales, tótems informativos, etc.»; y otra de Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género, «en este caso dirigida a profesionales».

En este sentido, y de la mano de la Asociación Riojana de Fabricantes-Expendedores de Pastelería y Panadería, integrada en la FER, «en las panaderías artesanas de la ciudad se repartirán 30.000 bolsas de pan de papel, en las que irá estampado el cartel del 25N, y que se acompañarán con la Guía de Recursos y un marcapáginas temático».

«Mientras sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas, mientras sigamos sufriendo la violencia machista, tendremos que seguir alzando la voz... Y es desde la unidad y desde el consenso como debemos seguir trabajando», ha recordado Celia Sanz.

