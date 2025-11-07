El Ayuntamiento de Logroño convoca el concurso de tarjetas navideñas La fecha límite para que los centros educativos presenten su tarjeta seleccionada en la Gota de Leche es el 14 de noviembre

El Ayuntamiento de Logroño ha convocado el tradicional Concurso de Tarjetas de Navidad, dirigido a escolares desde tercero de Infantil a sexto de Primaria matriculadas en centros de enseñanza de la ciudad y alumnos de centros de Educación Especial.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, ha presentado este viernes la 39 edición de este concurso, que trata de fomentar valores asociados a la Navidad, como la solidaridad, la empatía, la amistad, el respeto, la integración, el optimismo o la esperanza.

Los alumnos entregarán sus trabajos en el centro escolar en el que cursen sus estudios. Con las obras recibidas, cada centro seleccionará una tarjeta por clase. Para facilitar la participación de los menores, la tarjeta se podrá realizar en cualquier lámina de dibujo. La fecha límite para que los centros educativos presenten su tarjeta seleccionada en la Gota de Leche es el 14 de noviembre

Posteriormente, se convocará al jurado para evaluar y fallar el concurso y el alcalde, Conrado Escobar, será el encargado de elegir la tarjeta que será la felicitación oficial municipal del Ayuntamiento de Logroño.

El jurado valorará la utilización de elementos propios de las fiestas navideñas y de la ciudad, así como la originalidad, calidad artística y la incorporación de valores navideños.

Nueve premios en material escolar

El 39 Concurso de Tarjetas de Navidad contará con nueve premios, que consistirán en ocho vales en material escolar por valor de 150 euros cada uno y otro de 200 euros para la tarjeta seleccionada por el alcalde como felicitación oficial.

La concejala de Juventud ha recordado que la tarjeta ganadora del año pasado fue la elaborada por Mía Ezquerro Cadarso, estudiante de cuarto de Primaria del colegio Compañía de María La Enseñanza.

Representaba un árbol de Navidad formado por varios libros que, en su parte inferior, acogía un pequeño portal de Belén con las siluetas de María, José y el niño Jesús, así como de la propia ciudad.

En el concurso participaron 25 centros escolares de la ciudad y, de entre todas las tarjetas presentadas, se seleccionaron alrededor de 500 para el certamen.