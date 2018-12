El Ayuntamiento impedirá «en semanas» circular a los patines eléctricos por las aceras Imagen reciente de un patinete eléctrico circulando por una acera de una calle céntrica de Logroño. / Sonia Tercero Entre las posibles soluciones, se estudian los carriles bici y las carreteras de un único carril, donde podrán ir a más de 30 km/h ÁFRICA AZCONA Logroño Jueves, 13 diciembre 2018, 13:48

El Ayuntamiento de Logroño está a punto («en unas semanas») de dictar una resolución que impida a los patinetes eléctricos circular por las aceras, aunque en su lugar plantea permitir su uso en los carriles bici (en el sentido de las bicicletas) y siempre que sea a una velocidad inferior a 30km/h. También se estudia que puedan desplazarse por la calzada (carretera), en calles de un único carril y a más de 30 km/h. Como señaló ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, será una resolución de urgencia, que pretende poner orden en este tipo de vehículo llamado a ser el regalo estrella de las próximas fiestas. No dejará, en todo caso, de ser un solución provisional, ya que todavía son muchos los aspectos alrededor de estos artilugios que sopesar y poner encima de la mesa, ya que es el Gobierno central quien, en última instancia, tendrá que ubicar finalmente su espacio correcto.

El portavoz municipal aseguró ayer que la regulación de los patinetes es tan «urgente» que no cabe esperar a aprobar la ordenanza de Movilidad, «porque si bien está muy avanzada, ello llevaría todavía varios meses». No obstante, una vez vigente se incorporará en uno de sus anexos. Hasta que la nueva normativa no se apruebe (podría publicarse mediante una resolución de Alcaldía o un bando, entre otras opciones) no se podrá interponer sanciones, pero una vez esté vigente, se quiere «dar herramientas a la Policía Local para que pueda actuar con la ley en la mano».

El concejal de Vías Urbanas, Francisco Iglesias, ya avisa de que se trata de un tema complejo, que sobrepasa el ámbito normativo municipal : «No hay que olvidar que las calzadas ahora mismo son para los vehículos a motor y el Ministerio de Interior, que es el competente, todavía no los ha definido como tales. Es en última instancia quien deberá definir dónde les ubica, de qué manera, qué modelos podrán circular por según dónde y a qué velocidad...».

«La regulación es urgente y no cabe esperar a aprobar la nueva ordenanza de Movilidad» Miguel Sáinz | Portavoz del equipo de Gobierno

«Las carreteras de un único sentido están llamadas a ser las vías naturales para estos vehículos» Francisco Iglesias | Concejal de Vías Urbanas

«Habrá que sellar carriles»

Aunque de momento, dice, no mueven ficha, «nos emplazan al verano del 2019, pero los ayuntamientos tenemos problemas ya en diciembre del 2018, y por eso vamos a adelantarnos para dar ya una seguridad jurídica fundamentalmente a los peatones. Pero a partir de ahí será el ministerio quien les ubique su espacio». Personalmente, Iglesias considera que el espacio natural de los patinetes es la carretera, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos y salvaguardas, que es lo que se está viendo ahora. «Lo que no puede un vehículo es lanzarse a la calzada sin ningún tipo de cobertura legal, permisos... Hay patines que rebasan los 40 Km/h». A su juicio, lo que es indiscutible es que las aceras son del peatón y, a partir de esta premisa, deberán realizarse los encajes necesarios.

Leer más El reparto, en patinete

Los carriles bici se barajan como una de las opciones más sólidas aunque reconoce que habrá que hacer adaptaciones, ya que por la propia geometría de la ciudad, no hay continuidad de la vías, e incluso hay tramos que habrá que sellarlos mejor. En cualquier caso, entiende que las carreteras de un único sentido son las que «están llamadas a ser las vías naturales por excelencia para este nuevo medio de transporte, aunque, claro, tendrán que hacerlo con las mismas exigencias que un vehículo a motor, con claxon, luces, seguros...». Y, respecto a las vías pacificadas, también entiende que es otra opción, pero no en todos los casos, «no hay que olvidar las restricciones de algunas de ellas».