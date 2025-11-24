El Ayuntamiento y catorce panaderías de Logroño lanzan una campaña para el 25N La iniciativa consiste en distribuir el pan a los clientes en bolsas de papel con el lema 'De la mano contra la violencia de género'

La secretaria general de la FER, Adelaida Alútiz, la concejala de Igualdad, Celia Sanz, y el presidente de Arfepan, Eduardo Villar, junto a Sonia Tejada y Maribel Somalo, de Fuente Panaderos.

María Aguirre Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Este año, y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra mañana martes, el Consistorio logroñés, la Federación de Empresas de La Rioja y la Asociación de Panaderías de la ciudad han lanzado una campaña para «difundir, sensibilizar y concienciar sobre la violencia de género» a través de la distribución de bolsas de papel para el pan bajo el lema 'De la mano contra la violencia de género'. Una iniciativa que la concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha calificado de «interés general y de gran calado social» desde Fuente Panaderos, uno de los establecimientos participantes.

Desde hoy lunes, y hasta fin de existencias, un total de catorce panaderías logroñesas acompañarán sus barras de pan, un «elemento esencial» del sector comercial, con una bolsa de papel que tendrá el logo del 25N y el lema de la iniciativa. Según ha añadido Sanz, se trata de «sensibilizar y concienciar de una realidad que, por mucho que duela, sigue existiendo». Por esa razón, ha recordado que «todos tenemos que estar implicados para conseguir erradicarla».

Ampliar Bolsa de papel para el pan y el marcapáginas de la iniciativa para el 25N. Miguel Peche

También entregarán a los clientes un marcapáginas donde podrán ver información para identificar en qué tipo de relación se encuentran: «Es un semáforo donde con sencillos mensajes hemos querido definir cuándo una persona puede estar alerta para saber si tiene una relación positiva o si su relación contiene algún marcador o indicador de estar sufriendo violencia de género». Una guía con la que pretenden llegar a una «detección e intervención preventiva» porque, según ha concluido la concejala, «es muy importante, precisamente ante situaciones que podemos no conocer de una manera flagrante».

Panaderías participantes Garpesa (Pérez Galdós, 30).

Fuente Panaderos (Duquesa de la Victoria, 61).

Pan Caliente (Avda. Gonzalo de Berceo 10-12).

Veritas Panis (Carmen Medrano, 35).

Panadería El Horno (Vara de Rey, 42).

ARTHUR & MAXIME (Huesca, 38).

El Horno de Benja (Pérez Galdós 52-54).

Panificadora Rubio (Btos. Mena y Navarrete, 19).

Panadería Tudanca (La Campa, 37).

Horno Arguiñano (Avenida de la Paz, 72).

Horno de pan Abadía (Chile, 46).

El Paraíso (San Agustín, 27).

Nueva Hornada (Piqueras, 89).

El Horno Juan XXIII (Juan XXIII, 5).

Esta campaña, según Sonia Tejada y Maribel Somalo, de Fuente Panaderos, sirve «para que la gente comparta y oiga lo que está ocurriendo, que se atrevan y busquen ayuda».