El Ayuntamiento aprueba el avance del PGM yse emplaza para su revisión el próximo mandato El documento que inicia la actualización del Plan General salió adelante sin votos en contra y podrá consultarse ahora en exposición pública JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 5 abril 2019, 08:02

La revisión del Plan General Municipal (PGM) de Logroño, de momento, tiene su avance aprobado inicialmente. Un paso celebrado ayer por equipo de Gobierno y oposición -incluso por parte de Cambia pese a su abstención- teniendo en cuenta que el comienzo de actualización del mismo, en su origen, data del 2006, aunque quedó en suspenso en el 2010.

PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y PR+ dieron un 'sí' unánime -Cambia se abstuvo, pero reconoció que se ha hecho «un buen trabajo», en palabras de Gonzalo Peña- al documento elaborado por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, que ahora será sometido a exposición pública hasta el próximo 30 de septiembre.

OTROS ASUNTOS Convenio de Bomberos entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja El convenio para que los Bomberos de Logroño salgan fuera del término municipal (hasta a 48 municipios del entorno), por el que el Gobierno de La Rioja abona 600.000 euros a la capital, quedó ayer aprobado con el voto a favor del PP y la abstención del conjunto de la oposición. El mismo, con una cuantía fija y un plazo de cuatro años, no pudo ser aprobado en diciembre.

A partir de su publicación en el BOR todos aquellos interesados podrán presentar sugerencias, incluso alternativas al modelo urbanístico propuesto... y los técnicos municipales, mientras tanto, trabajarán en la elaboración del pliego de condiciones para licitar la asistencia técnica para la revisión del PGM en sí. El Ayuntamiento de la capital de La Rioja, de hecho, daba ayer luz verde al avance y se emplazaba para la modificación ya el próximo mandato.

«Una vez aprobado el avance, ¿van a suplementar el crédito suficiente (recordar que los presupuestos están prorrogados) para licitar la revisión estas semanas que quedan de legislatura?», preguntó el portavoz 'naranja', Julián San Martín. «Se trata de un pliego complejo, en el que ya se trabaja, y trataremos de tramitar el mismo lo antes posible, sí», fue la respuesta por parte del concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, recordó que la revisión del PGM plantea estrategias para la consolidación y regeneración urbana, por una ciudad sostenible, en el que prime la cohesión y la inclusión social. «Se parte de un modelo de ciudad compartido por todos», concluyó la regidora municipal, quien destacó que el documento saliese adelante «sin ningún voto en contra».

PERIs sin reconversión

Los criterios de actuación municipales en los PERI de reconversión industrial, en los 17 ya expirados concretamente, no corrieron la misma suerte y tendrán que esperar. La oposición en bloque tumbó lo presentado por el equipo de Gobierno, entre acusaciones mutuas de electoralismo, aunque la propia Gamarra anunció que serán aprobados por la Junta de Gobierno Local. «Si esto hubiese venido a pleno hace ocho meses, no hubiese habido problema alguno», lamentó la primera edil. PSOE, Cambia, Cs y PR+ exigieron «concretar». Sobre todo plazos y herramientas... Ya en julio del 2016 el Pleno del Ayuntamiento acordaba «culminar la transformación de las áreas de reconversión industrial» liderando e impulsado tal proceso. Poco se ha avanzado desde entonces y, de hecho, el representante vecinal de El Arco, Valdegastea, Yagüe y Parque de los Enamorados así lo denunció y criticó. Los criterios generales rechazados incluyen el estudio de fórmulas legales para facilitar el traslado de actividades en los PERI en los que conviven viviendas e industrias en uso o no, seis de los cuales ya están en marcha. «Los esfuerzos municipales deberían priorizar la conexión peatonal de barrios periféricos con el centro» comenzando por 'Estambrera I', en el Sur, y 'Fueros', 'General Yagüe' y 'Avenida de Burgos', en el Oeste, concluía lo de momento suspendido.

Uno de los PERI, en concreto el 'Avenida de Lobete II', se aprobó definitivamente con los votos a favor de PP y Cs y en contra del resto. «Ni la ordenación es la mejor ni se despejan las dudas surgidas», concluyó la socialista Beatriz Arraiz. Los reparos de la COTUR centraron parte del debate. Vecinos afectados por el mismo, además, denunciaron que el Ayuntamiento deja «en manos de la iniciativa privada la planificación de la ciudad» y criticaron que la ordenación propuesta «gira en torno a mantener la gasolinera existente -la de Lobete- e implantar una superficie comercial».