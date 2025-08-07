Aterrizaje forzoso del biplano de 'El Avión'

El biplano, icono de la empresa Dulces El Avión, descansa en el suelo de la fábrica del polígono La Portalada .

Diego Marín A. Logroño Jueves, 7 de agosto 2025, 07:33

No es la primera vez que el biplano de Dulces El Avión baja a tierra, pero tal vez sí la ocasión en que lo hace de la manera más forzosa. Si años atrás los responsables de la fábrica del polígono industrial La Portalada de Logroño lo 'aterrizaron' para realizar en él labores de mantenimiento y repintarlo, esta vez se han visto obligados a hacerlo por una cuestión de seguridad. La dana que ocasionó múltiples desperfectos en la capital riojana el pasado 12 de julio también afectó al avión, emblema de la marca y ya un icono de toda la ciudad.

Las sujeciones de las alas se rompieron, por lo que el biplano estaba visiblemente dañado. «Por las rachas de viento que hubo aquel día, de hasta 120 kilómetros por hora, sufrió unos daños por los que hemos decidido bajarlo y repararlo, por la peligrosidad. Aunque está muy bien anclado se rompieron las cinchas que sujetan las alas», explica Milagros Castroviejo, gerente de Dulces El Avión. Desde la empresa están seguros de la sujeción de la aeronave, que de ahí no se va a caer, pero no pueden afirmar que, si se produce una nueva tormenta, una nueva dana, no se vaya a desprender algún elemento que perjudique a alguien.

Ampliar El Avión en su primitiva ubicación en la actual calle Lope de Vega. L. R.

Así que, por precaución, han decidido movilizarlo. «Estábamos preocupados. Y ahora que ya está bajado, ya veremos qué solución tomamos», expone Milagros Castroviejo, quien admite la posibilidad de dejarlo en tierra. «Lo vamos a dejar un tiempo en el suelo, al menos hasta septiembre, porque ahora tenemos que buscar quién lo arregle», reconoce la gerente de Dulces El Avión. Así, aunque sea en contra de su voluntad pero sí para mayor seguridad y tranquilidad, el avión, que ya es un atractivo para quien transita por las calles Picón y Planillo, está más cerca de los curiosos y es, si cabe, más llamativo. «Cantidad de gente viene a hacerse fotos con el avión», reconoce Castroviejo.

El avión tiene su propia historia antes de pasar a la reserva que le ha proporcionado ser la imagen de la marca. Es un biplano que combatió en el bando republicano durante la Guerra Civil y la empresa logroñesa lo compró en un 'cementerio' de Madrid. «Traerlo desde allí fue una aventura», recordaba años atrás Milagros Castroviejo en estas mismas páginas.

En el 2019 lo bajaron por primera vez desde que Dulces El Avión se trasladó en el año 2000 a La Portalada. Fundada en 1928 por Dionisio Castroviejo y Laureano Gómez, comenzó su andadura en la avenida de Navarra fabricando pastillas de café con leche. El nombre está motivado porque en aquel mismo año se inauguró la base aérea de Recajo, aunque hasta 1985 se denominó Castroviejo y Gómez. Tras una primera fábrica en la esquina de lo que hoy es la avenida de la Paz con Santos Ascarza, en 1972 Dulces El Avión abrió su segunda fábrica en el barrio de Cascajos, donde se erigió el biplano. En el año 2000 también se bajó a tierra para realizar otras reparaciones.

