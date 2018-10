«Asistimos de nuevo a la campaña de cortinas de humo» Miércoles, 24 octubre 2018, 00:06

Para la portavoz del grupo municipal socialista, nos encontramos ante un «falso Debate sobre el estado de la ciudad porque no creo que haya hablado en ningún momento de la auténtica realidad de Logroño. El diagnóstico real de la ciudad no ha existido y a lo que hemos asistido es, de nuevo, al Logroño de las promesas, de las asistencias técnicas, de los proyectos, del 'se está trabajando' y el de 'estamos en proceso de licitación'». Según Arraiz, este año la alcaldesa «lo tenía especialmente difícil porque quedan siete meses de legislatura y lo que no esté en marcha es muy complicado que veamos nada antes del final de la legislatura». Por fin, la concejal resumió sus impresiones diciendo que «no ha habido diagnóstico y asistimos de nuevo a esa campaña de publicidad en la que se anuncian asistencia técnicas, concursos de ideas y cortinas de humo que no estamos ya dispuestos a asumir». A la portavoz socialista le tocará hoy, a las nueve de la mañana, abrir la segunda sesión del Debate del estado de la ciudad.