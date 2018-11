Arraiz y Mendoza tendrán su debate televisado en TVR Ambos candidatos confirmaron ayer su asistencia al especialde 'La Lupa' el 21de noviembre ÁFRICA AZCONA Logroño Viernes, 9 noviembre 2018, 18:36

El programa de TVR 'La Lupa' emitirá el miércoles, día 21, un debate entre los dos candidatos a la Alcaldía de Logroño en las primarias del PSOE. Beatriz Arraiz y Pablo Hermoso de Mendoza tendrán su cara a cara televisado en el espacio presentado por Carlos Santamaría, a las 21,30 horas, y en el que hasta ahora es el único debate confirmado para presentar sus principales propuestas de ciudad. Ambos aspirantes anunciaron ayer su asistencia al programa, que se podrá seguir en directo a través de larioja.com, y que constará de dos partes. Habrá un primer debate de 48 minutos para que confronten sus ideas al que seguirá un apartado de análisis con la intervención de tertulianos de la cadena.

La confirmación del especial de 'La Lupa' llega tras el debate frustrado de ayer en la asociación de la prensa, donde finalmente no pudo celebrarse el cara a cara previsto tras no asistir, tal y como había anunciado, Arraiz y al que sí acudió el otro candidato. Hermoso de Mendoza convirtió el acto en una rueda de prensa en la que mostró su «mayor respeto y consideración» por Arráiz, a la que ha definió como una «compañera valiente y con experiencia de la que puedo aprender», si bien expresó que «las normas que todos nos hemos dado hay que acatarlas». Arraiz, que por su parte eligió la plaza del Ayuntamiento para dar su versión, replicó que no aceptará «imposiciones de ningún tipo» en los debates que puedan celebrarse, en referencia a que se les ofreció «un debate que estaba cerrado en fecha y hora». La Asociación de la Prensa emitió una nota en la que afirma que sigue manteniendo su ofrecimiento para un debate.