Aprobado un estudio de los cables de las calles para ir retirándolos PSOE y PP consensuaron una moción, a la que se sumaron Cs y PR+, que planteaba atender a los criterios técnicos y diseñar un plan para el soterramiento gradual M.J.L. LOGROÑO. Jueves, 17 enero 2019, 23:49

Lo más concreto respecto a las instalaciones superpuestas a los edificios, es decir, los numerosos cables que cruzan fachadas e incluso calles en el centro histórico y otras zonas de la ciudad, que aprobó ayer el pleno con el acuerdo de todos los grupos, excepto la abstención de Cambia, fue la realización de un estudio de situación de estos elementos.

Así figuraba en la propuesta inicial del PSOE, que luego aceptó una moción del PP que decía que, tras este estudio y sus propuestas de mejora, se adoptarán las medidas encaminadas a minimizar estas instalaciones superpuestas siempre bajo criterios y recomendaciones de los funcionarios municipales. Por fin, y también ya según el texto del PSOE, se diseñará un plan de acción para llevar a cabo el soterramiento gradual de estos cableados.

La desaparición de los cables, por tanto, no será algo de un día para otro y, desde luego, no será nada barato, según reconocían los ediles de todos los signos. «Hace falta voluntad y planificación», apuntaba el socialista Vicente Ruiz. Desde el Gobierno local, Pedro Sáez Rojo, se refería al estudio que localice dónde se concentra el problema para, de ahí, ir a la priorización y, si se continúa, no descartó que se tramite a la vez una ordenanza que haga que la ciudad recupere la inversión vía canon de utilización.

Sáinz anuncia que se convocarán más plazas de policías cuando se sepan las bajas que se van a producir

Durante la sesión plenaria se trató también la reposición de efectivos en la Policía local, a cuenta de una reciente normativa que permite jubilaciones a los 59 años.

Los grupos de la oposición recordaron que este asunto debía haber estado previsto con antelación suficiente, mientras que el Gobierno local recordó que los agentes interesados tienen hasta el próximo 31 de enero para expresar su deseo de retirarse o no, dado que es una medida voluntaria. En estos momentos hay 29 policías que podrían sumarse a la medida.

Si los grupos indicaron que los cálculos de próxima oferta pública de empleo, que contemplan cubrir nueve plazas, son escasas, el concejal del área, Miguel Sáinz, insistió en que, una vez se conozcan las bajas que se van a producir se convocarán más plazas. Defendió que, desde 2012, todos los años se ha agotado la tasa de reposición. Y esta vez entendió que se agotará la tasa e incluso se podría ampliar la oferta. Por fin, llamó a los demás grupos a consensuar el modelo de Policía Local, por lo que les pidió «altura de miras».