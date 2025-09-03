Aprobada la urbanización de Logroño que conectará Obispo Rubio Montiel con Baltasar Gracián

La Rioja Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño, tal y como había adelantado en la previa el propio alcalde Escobar, aprobó este miércoles inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución pendiente del PERI Número 15 Lobete II. El plan, que contempla la conexión entre Obispo Rubio Montiel con Baltasar Gracián (y una nueva rotonda), será sometido a información pública durante el plazo de 20 días mediante la publicación de anuncios tanto en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) como en un diario de difusión local.

La futura urbanización dará como resultado un nuevo vial de conexión con Piqueras y 12.000 metros cuadrados de uso residencial y comercial entre las calles Obispo Blanco Nájera y la denominada calle Nueva.

Desde el Consistorio capitalino se recordaba este miércoles que ya en 2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Reforma Interior Número 15 Avenida de Lobete II, en el que se incluye la citada Unidad de ejecución N12.6 Lobete II, con una superficie total de 12.928 metros cuadrados y una edificabilidad o «techo edificable» (es decir, los metros cuadrados que se pueden construir sobre la parcela) de 22.580 metros cuadrados, «que tendrá un uso residencial y comercial».

Tras constituirse en 2021 una junta de compensación para este espacio (con varios propietarios, entre ellos la propia Administración local), la Junta de Gobierno Local aprobó de forma inicial el pasado mes de mayo el proyecto de compensación de esta unidad de ejecución, de la cual a la capital de La Rioja le corresponde el derecho de aprovechamiento de 5.792 metros cuadrados. El desarrollo del proyecto, además, forma parte de la reurbanización integral de la propia avenida de Lobete.