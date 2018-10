Aprobada la fase de 6,5 kilómetros del Corredor del Ebro Este proyecto busca devolver el trazado del GR-99 a su ubicación natural, más próxima al río LA RIOJA Miércoles, 3 octubre 2018, 12:45

La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de adecuación del sendero de ribera en la margen derecha del río Ebro y su integración en el GR-99 (Camino Natural del Ebro), tramos IV y V, así como la aprobación inicial de la relación de bienes y derechos afectados.

En total consta de un recorrido de 22 kilómetros, los que distan entre el Soto de los Americanos y el Meandro de El Cortijo, que será ejecutado en cinco fases, y un presupuesto global de algo más de dos millones de euros. El proyecto que ahora se aprueba corresponde a los tramos IV y V: del final del Parque del Iregua al Soto de la Sabuquera y al Camino de Canicalejo (3.076,926 metros) y de ahí hasta el Soto de los Americanos (3.534,662 metros).

En concreto, se ha aprobado inicialmente la relación de propietarios y bienes afectados por la ejecución de las obras de referencia, que se someterá a información pública por plazo de 20 días. El proyecto afecta a diez parcelas en el tramo IV y diecisiete parcelas en el tramo V, con una superficie cercana a los 17.000 metros cuadrados.

Con este acuerdo se abre el proceso para la obtención de terrenos, vía expropiación forzosa o, en su caso, convenio de ocupación de los mismos, un proceso que puede extenderse por varios meses, pero necesario para licitar la obra.

El conocido como Corredor Ecológico del Ebro «es uno de los proyectos más ambiciosos que Logroño desarrollará en el futuro dentro del modelo de ciudad sostenible que estamos construyendo», ha señalado el portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sainz.

Además, en la Junta de Gobierno Local se han aprobado y tratado otros asuntos.

Educación Adjudicada la gestión del Aula didáctica de La Grajera para las dos próximas campañas

- Qué: La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de gestión del Aula didáctica de La Grajera a la empresa Aqua Development Network por un periodo de dos años (octubre 2018-octubre 2020).

- Cuánto: Por un importe de 58.776 euros, lo que supone una rebaja del 5% respecto al precio de licitación.

- Cómo:: Desde el puente del Pilar, la empresa se encargará de organizar las actividades propias del aula, la exposición permanente, atención al público, realización de talleres todos los fines de semana, visitas concertadas, gestión de la biblioteca y organizar actividades en el ámbito del parque de la Grajera.

- Datos:En 2017 cerca de 3.000 personas realizaron actividades vinculadas a este centro

Ciudad Alumbrado navideño, del 30 de noviembre al 6 de enero

- Qué: Mientras en agosto se licitó la instalación del alumbrado navideño y en septiembre se aprobaron las normas técnicas que delimitan las condiciones mínimas de la ornamentación urbana en Navidad, hoy se ha aprobado la adenda al convenio con la Cámara de Comercio para la iluminación navideña de las calles comerciales.

- Cuánto: El convenio tiene un presupuesto de 107.393,56, de los que el 70% será sufragado por el Ayuntamiento y el 30% por los comercios y asociaciones que quieren colaborar en esta actividad.

- Cuándo: Las fechas de funcionamiento del alumbrado navideño serán del 30 de noviembre al 6 de enero, ambos inclusive. El horario será de 18 a 22 horas, los días laborales; y de 18 a 24 horas, sábados, festivos y vísperas de fiesta.

Más información.

Subvenciones Ayudas a asociaciones y entidades en materia de festejos

- Qué: La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación definitiva de subvenciones a asociaciones e instituciones para el desarrollo de acciones en materia de festejos.

- Cuánto: El importe total es de 125.500 euros. Miguel Sainz, ha precisado que «va a ser necesaria una segunda convocatoria» para que puedan acceder más entidades a estas ayudas

- Objetivo: contribuir económicamente a las entidades que desarrollen actividades de animación en fiestas, fomento del folclore y los bailes regionales y las tradiciones, entre otras.

- Asociaciones: En este listado aparecen las ayudas a la Federación de Peñas y a Cruz Roja por asistencia sanitaria en eventos lúdicos y festivos que, no obstante, se formalizarán en sus respectivos convenios de colaboración: Federación de Peñas de Logroño: 80.000 euros, Cruz Roja Española: 27.000 euros, Grupo de Danzas de Logroño: 3.500 euros, Grupo folclórico Contradanza: 3.500 euros, Grupo de Danzas 'Aires de La Rioja': 3.500 euros, Asociación de Belenistas de La Rioja: 2.500 euros, Asociación histórico-cultural Guardias de Santiago: 1.500 euros, Casa de Andalucía: 1.500 euros, Asociación cultural Escuela de Dulzaina: 1.000 euros, Peña la Vendimia: 1.000 euros y Cofradía Virgen de la Esperanza: 750 euros.

Servicios Diez puestos de churrería para la temporada 2018-19

- Qué: Aprobado el pliego para la instalación y explotación de diez puestos de churrería en la vía pública para la temporada 2018-2019.

- Cuándo: La concesión es para la temporada 2018-2019, que va desde el otoño hasta finales del mes de mayo.

- Ubicaciones:Glorieta del Doctor Zubía (junto a Muro del Carmen), Plaza del Alférez Provisional (junto a calle del Norte), Parque Gallarza (junto a C/ Pérez Galdós), Parque del Oeste (esquina C/ Gonzalo de Berceo con C/ Ramírez de Velasco), Parque de Las Gaunas (junto a Avenida del Club Deportivo), Parque Rosalía de Castro (Calle Estambrera), Parque Picos de Urbión (en la margen sur de C/ Clavijo), Parque de La Laguna (junto a C/ Duques de Nájera y colegio Doctores Castroviejo), Plaza Primero de Mayo (C/ Pepe Eizaga) y Club Deportivo (Divino Maestro).

Tráfico Afecciones en el transporte urbano y cortes de tráfico

- Qué: El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que con motivo de la celebración de la V Maratón Internacional y Media Maratón Adidas 'Ciudad de Logroño', este domingo 7 de octubre, se modificará el servicio del transporte público urbano y habrá afecciones en el tráfico rodado de la ciudad.

Más información