Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño

La capital de La Rioja, tras una década restando tiendas, registra 45 altas frente a 39 bajas de enero a julio con el deseo de aguantar el tirón al cierre del año

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:01

Seis, solo seis, pero en este caso, y viniendo de donde se viene, se ve como más que un número. O al menos se quiere ... ver. «Y es que llevamos años tan malos...», coinciden unánimes en señalar desde el propio sector. Seis aperturas más que cierres, por tanto, vendría a ser el clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño. Y es que la capital de La Rioja, tras una década restando tiendas, registra 45 altas frente a 39 bajas entre enero y julio del presente ejercicio, y lo hace con el deseo compartido de aguantar el tirón al cierre de 2025.

